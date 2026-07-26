Румыния заявила о третьем за неделю сбитом российском дроне

Утром 26 июля истребитель Военно-воздушных сил Румынии F-16 сбил ещё один, третий за последние дни, беспилотник в воздушном пространстве страны. Это произошло над территориальными водами Румынии в районе Сулина-Килия недалеко от Одессы. Об этом президент Румынии Никушор Дан написал в соцсети Х.

Дан также написал, что, согласно продолжающемуся расследованию Генпрокуратуры Румынии, дрон, который был сбит утром 24 июля, используется Россией в войне против Украины. Эти данные лягут в основу дипломатической ноты, которая будет адресована России.

"Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского союза. Такие действия неприемлемы, и мы вместе с нашими союзниками воспринимаем их со всей серьезностью", – написал президент Румынии.

Ранее Дан также сообщал о втором беспилотнике, сбитом утром 25 июля в десяти километрах к западу от города Сфынту-Георге.

После инцидента с дроном 26 июля МИД Румынии вызвал российского посла.