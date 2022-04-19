Румынский суд постановил выдать России сбежавшую из страны чеченку

Суд румынского города Сучава постановил выдать в Россию 36-летнюю чеченку Амину Гериханову, задержанную на границе с Украиной. Москва подозревает её в причастности к терроризму, она настаивает, что преследуется незаконно.

Гериханова уехала в Украину в 2016 году, после того как её стали задерживать полицейские после отъезда её мужа в Сирию. В марте 2022 года она была задержана румынской полицией после того, как в потоке беженцев перешла границу вместе с семилетним сыном, рассказывает редакция Кавказ.Реалии.

Она запросила у Румынии политическое убежище, — следует из слов общавшегося с редакцией родственника Герихановой. Кроме того, она планирует запросить статус беженца. 18 апреля чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" заявляла, что офис президента Украины дал обещание принять чеченку с сыном обратно в страну. Решение суда в Сучаве было обжаловано.