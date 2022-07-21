"Аппетит во время еды". Рунет о "географических целях" Лаврова

Сергей Лавров дал интервью Маргарите Симоньян, в котором, в частности, обронил многозначительный намёк о "географических целях" войны:

Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается. Причем продолжается последовательно и настойчиво. По мере того, как Запад вот в такой, я бы сказал, бессильной злобе, что ли, или в желании максимально усугубить ситуацию накачивает Украину все более дальнобойным оружием, эти HIMARS, вроде там уже Резников или кто-то у них хвалится, что уже 300-километровые боеприпасы они получили, ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше. Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский там, или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории. И территории тех республик, которые объявили о своей независимости, и тех, которые хотят свое будущее определить самостоятельно.

Прокремлёвские комментаторы в восторге.

Алексей Чеснаков:

Лавров давит на Киев и Запад, фиксируя, что Россия находится в сильной позиции.

Сергей Марков:

Задержка Запада в выполнении требований России уже привела к тому, что Россия была вынуждена распространить СВО с ДНР и ЛНР на еще и Херсонскую и Запорожскую области.

Если Запад и дальше будет тянуть, то России придется пойти еще дальше.

А уж если дадут ракеты на 300 км, - то России придется пойти очень очень далеко.

Леонид Слуцкий:

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия допустила «просчет», решив, что «может продержаться дольше Украины».

Господин Остин явно отдалился от реальности. Продолжая вооружать Украину, Запад только расширил географию специальной военной операции, цели которой в любом случае будут достигнуты. И об этом сегодня прямо заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Глава Пентагона лучше бы занялся подсчетами ошибок США. И не только на Украине. Ирак, Ливия, Сирия, позорное бегство из Афганистана ничему не научили Вашингтон. А теперь им только и остаётся, что во всем обвинять Россию - от роста цен на бензин до анормальной жары. В собственном глазу брёвна не видят.

Борис Рожин:

Лавров заявил, что географические задачи СВО изменились. Ранее, Ушаков также заявлял, что при возобновлении переговоров с Украиной условия для нее будут еще жестче, чем весной.

По факту, вплоть до конца марта, Россия рассматривала конфликт с территориальной точки зрения через призму признания Крыма и полного освобождения ДНР и ЛНР. Требований по другим территориям не выдвигалось и официально не выдвигается даже сейчас.

Но так как США взяли курс на затягивание войны с повышением цены для всех участников, России нет смысла ограничиваться первоначальными требованиями, на что прозрачно намекают Лавров и Ушаков. Все понимают, что под этими заявлениями имеются ввиду как минимум Херсонская, Запорожская и Харьковская области. Как минимум.

Дмитрий Гололобов:

То есть, список как бы "открытый", а то, куда поставил свой сапог российский солдат, Россия по сути считает уже "своим": вводит рубль, выдает паспорта и аккредитует школы. США, ЕС и немного сама Украина поставлены перед абсолютно жестким выбором: "хреновый мир" и минус четыре области сейчас или "совсем хреновый мир" и минус пол Украины приблизительно к Новому году. "Союзники" поставлены перед выбором или пасовать, или увеличивать ставки (за счет Украины, разумеется). Договорённости возможны только в формате "денацификация" минус НАТИ и минус то, "где мы стоим" и никак иначе. А Украина и к старым договоренностям была абсолютно не готова. США сразу запыхтели, что "в случае присоединения к России украинских территорий - введем санкции". Но семь уже введенных пакетов не оставляют свободы маневра - вводить теперь можно только то, что по факту себе дороже. Не даром некоторые санкции уже отменяют, особенно в ЕС. Продовольствие и энергетика стали фактически неподсанкционными, чтобы держать всех в "тонусе" Путин качает в Европу 30% от возможного и то лениво. Одним словом, пришло время жестких реалистичных ультиматумов. Не даром август всегда очень непростой месяц.

Противники войны согласны, что это завуалированные планы захвата территорий.

Игорь Грецкий:

Сегодняшнее интервью для RT министра Лаврова по сути подтверждает, что цель России - с первого для вторжения по сей день - это захват всей территории Украины. Он также заявил, что для Кремля остается актуальной задачей «денацификация и демилитаризация Украины в том смысле, чтобы не было военных угроз со стороны Украины». В качестве военной угрозы Лавров теперь считает получение Украиной боеприпасов для РЗСО HIMARS, способных достигать целей на расстоянии до 300 км. Этим он оправдывает необходимость оккупации всё новых украинских территорий.

То есть, по Лаврову, наличие у другой страны конвенционального оружия, способного поразить территорию РФ, может служить обоснованием для вторжения армии РФ. Из всех непосредственных соседей России на материке самый мощный военный арсенал имеет Китай. Но Путин и Ко даже не заикаются о его «денацификации» и «демилитаризации».

Следовательно, нарратив о «военной угрозе для РФ со стороны Украины» основан на преувеличениях и откровенной лжи. Как, впрочем, и кремлевский тезис о том, что для РФ угрозу представляет расширение НАТО. Путин ведь и тут проявил особую избирательность в отношении Украины, когда заявил, что членство Финляндии и Швеции в Альянсе не создает непосредственной угрозы для РФ. А вот Украина, мол, это другое дело.

Татьяна Становая:

Кажется, началась легитимизация подготовки к референдумам.

Любовь Соболь:

Аппетит приходит во время еды. Людоеды не собираются останавливаться самостоятельно

Евгения Плешкова:

Пытаясь осилить своим негосударственным умом смысл сказанного, я пришла к выводу, что это может означать одно из двух:

(1) Поскольку согласно современному состоянию географии, физики, геометрии и ряда других наук, расстояние от Украины до России (и/или "независимых республик") совершенно не изменится от включения в состав России (и/или этих самых республик) любых украинских областей, Государственной думе России в скором времени придется принять поправки к соответствующим законам природы; или

(2) Защита населения независимых республик, ради которой, собственно, и была, по заявлениям в том числе самого Лаврова, начата "специальная операция", заключается в том, что из этих самых республик будет создана буферная зона между Россией и Украиной, в которую вместо России должны будут прилетать снаряды из украинского дальнобойного вооружения.

Ирек Муртазин:

По этой логике, у спецоперации конца вообще не видно. Потому что после демилитаризации и денацификации Херсонской и Запорожской областей, угроза будет исходить из Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской областей Украины. Придется и эти области демилитаризировать. Но угроза тут же перебазируется в Черниговскую, Черкасскую и Киевскую области. Оттуда – в Житомирскую и Тернопольскую… В общем – до самой Львовской. А там угроза вполне может скрыться в Молдове, Румынии и Польше….

Эта же что получается? Как в песне? «Есть у революции начало, нет у революции конца»? Только вместо слова революция, слово спецоперация?

Впрочем, есть и мнение, что Лавров, скорее, выдал неуверенность российской стороны.

Владимир Воля:

ПОЧЕМУ #Путин устами Лаврова сделал это сейчас?

1) Для оправдания аннексии всех оккупированных территорий и новых захватов. Но в такое «оправдание» могут поверить лишь россияне. Потому его не воспримут в двух третях государств мира – в тех, которые 2 марта на Генассамблее ООН проголосовали за требование к России вывести все войска с всей территории Украины в границах 1991 года.

2) Чтобы убедить россиян, что российская армия не увязла войне, но имеет силы даже захватить ещё больше территорий Украины. То есть, попытка перекрыть наступательной бравадой негативные внутриполитические эффекты от застопорившейся войны.

Павел Поцелуев:

Верно, теперь это ещё и Брянская, Белгородская, Курская, Ростовская и Воронежская области. С перспективой вовлечения Краснодарского края.

Василий Аленин:

Это всё намерения, фантазии. В реальности истекает пятый месяц «спецоперации» и фронт, похоже, стабилизировался. Была бы такая возможность, российские войска давно захватили бы Киев, как это и было, похоже, запланировано в конце февраля.

Хмурый, между прочим, раскрыл тайну. Лавров неуклюже выложил стратегически важную информацию: российское руководство обеспокоено эффективностью применения дальнобойных западных систем.

Вообще, можно в словах Лаврова увидеть и некоторый намёк на переговоры. Но если так, то это тоже от бессилия выдыхающейся «спецоперации».

«Поздняк метаться», как говорил один брутальный политик.

Алексей Живов:

Смотрите, очередной ультиматум. Если xxxx, то мы xxxx. Тревожно. Ударов высокоточными ультиматумами уже нанесли столько, что от Украины мокрое место осталось.

Анатолий Несмиян:

Оказывается, у России были еще и «географические задачи» на территории Украины. И вот они-то и изменились. Если вспомнить, что мы до сих пор толком не знаем, что, собственно говоря, Россия делает на территории Украины (ну просто ввиду изобилия версий, озвученных разными российскими руководителями), то трудно понять, что именно изменилось, если мы не знаем - что должно было измениться.

Кроме того, дело запутывает еще и то, что об этих непонятных задачах говорит министр иностранных дел. Главнокомандующий должен говорить о политических задачах. Военный министр или начальник Генштаба - о военных. Министр иностранных дел - либо о внешнеполитических событиях вокруг конфликта, либо о переговорном процессе.

К чему именно относятся «географические задачи»? И при чем тут главный дипломат? Давайте заслушаем отчет министра культуры по показателям выпуска промышленной продукции в сталеплавильном секторе. Или пригласим министра транспорта и связи, чтобы тот рассказал о перспективах урожая на будущий год.

Пусть наши враги рехнутся, соображая, что тут вообще происходит.

Фёдор Крашенинников:

Это к вопросу о том, что Путин сможет назвать успехом и победой. Да все что угодно🤷‍♂️он публично никогда не обещал блицкрига и вообще ничего конкретного