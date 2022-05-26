Режиссёр Кирилл Серебренников написал у себя в телеграме очень резонансный текст о войне, вскоре его перепечатала "Медуза":

Странный сон. Я — паренек в камуфляже, которого заставили читать книжку мертвой украинке в гробу. Это почти «Вий», но он происходит сейчас, на этой войне. Я не могу читать, строчки расплываются, но смотреть на девушку я тоже не могу. Бормочу что-то под нос. У девушки на руках красный лак.

Культура в России всегда вопреки, назло, против государства. Иногда на деньги государства, но все равно — не во имя его и не для него. Государство и политика в России убивают и разъединяют. Рушат семьи. Ломают жизни. Культура спасает и собирает то, что человеческого еще осталось в людях. Государств в России было много, и все они имели людоедскую природу. Те редкие годы, когда власть в России не жрала людей, называются оттепелями. Власть просто отдыхала. Чтоб начать жрать людей заново.

Культура всегда про то, что не важно государству. Про милость к падшим. Про сострадание. Про бездны и высоты человеческого духа. Про отчаяние. Про одиночество. Про смешных, маленьких, убогих, никому не нужных, несвоевременных людей. Про меньшинство. Поэтому русскую культуру мало кто из государства уважал и почти никто не любил. Вынужденно проходили в школе. Читали эти малоинтересные книжки. Смотрели эти малопонятные фильмы. Слушали эту странную музыку. Пожимали плечами. Но читали, смотрели, слушали. Потому что другого не было. Не было ничего талантливого и искреннего про власть, «которая от бога», про «можем повторить», про гордость и величие империи. Вернее, иногда государство такое заказывало и заставляло писать, снимать, петь и декламировать. Читать, смотреть, слушать. И почти всегда выходило говно.

Мертвая девушка встает из гроба. Подходит к бормочущему мне. Я не смотрю. Я не смотрю. Подходит, хочет заглянуть в глаза. Я прячу их в русские буквы. Она вдруг говорит мне: «Тихо». Я не могу не читать, бормочу что по-русски. Она — громко: «Тихо. Мовчи! Тишi хочу». Я от страха замолкаю. Но глаза поднять не могу. Она мне: «Поглянь на мене».

Солдаты моей страны вошли в чужую страну и начали ее уничтожать. Убивать людей. Разрушать дома. В Россию из Украины едут гробы и украденная бытовая техника, возвращаются калеки и ненависть. Эти бомбы вернувшейся ненависти мощностью в несколько Хиросим разносят на куски жизнь моей страны. Ими заминировано будущее каждого человека, каждой семьи. Эта ненависть сметет надежды на благополучие и свободу. Жизнь в страхе и ненависти — вот, что ждет нас, свидетелей, участников, жертв этой войны. Даже если мы против нее.

Это лишь часть поста, по ссылкам выше его, конечно, лучше прочесть целиком. Текст стал очень популярным в русскоязычных соцсетях. "Патриотам" он предсказуемо не понравился.

Мария Шукшина:

ТВ задает тон, работает моделью поведения, подает пример для подражания. А при таком либеральном ТВ с низкосортной начинкой что имеем на выходе? Правильно, "Жену Чайковского", например, несколько дней назад на Каннском фестивале, где, к слову, Кирилл Серебренников, режиссёр этого фильма (о нетрадиционной ориентации великого композитора, а вы о чём думали?) встает после показа кино и скандирует в полный зал "Нет войне" и надеется, что, "когда война кончится, мы все будем жить в мирной Европе".

Это точно наш выбор? Или нам его навязывают? Тот же Запад? Вы как в глаза собрались смотреть нашим воинам, когда они вернутся, а? Не слышу.

Марина Ахмедова:

Прочла памфлет великого современного режиссёра Кирилла Серебренникова на злобу дня. «Красный лак» называется. Рефреном проходит почти некрофилический сон автора - чтение русской книги над гробом убитой украинской красавицы. Читаю, и мне не только Гоголя становится жалко, я ещё думаю, какое же счастье, что русскую красавицу обошла такая участь - чтение ей над гробом книги Кириллом Серебренниковым.

Кем украинская красавица убита - ясно. Это и есть основной предмет страданий автора. Российской армией. А дальше вас ждёт поток полумужского, полубабьего дремотного сознания, только что извлеченного из полуэротического сна. Где главные действующие лица - он и трупная она и ещё несчастный Гоголь, потому как сюжет сна повторяет «Вия». Да, это уже похоже на рекламу памфлета, но у меня серьезный вопрос - культурный.

Доколе же это будут измываться над классиками? Уже чего только с этим «Вием» не делали, чтобы Гоголь перевернулся в гробу и не раз. Он несчастный уже и вертелся в нем как на вертеле. И вертелся против часовой стрелки. Но после того, как Вия в своём сне сыграл сам великий современный режиссер Серебренников, веки которого отяжелели, глядючи на российскую агрессию, Гоголь, видимо, в гробу затих и даже не шевелиться, переворачиваться боится - прячется от современных режиссёров. Лишь бы про него забыли, лишь бы ему сгинуть со всеми его произведениями на веки вечные. А то придёт какой-нибудь современный режиссер с повадками некрофила и сочинит чего-нибудь такое, чего Гоголь и в самых страшных снах не видел. Бедный Гоголь. Бедный. Но что же это получается? Раз человек умер, то над ним можно всячески измываться? Я не мертвую украинскую красавицу сейчас имею в виду, хотя и ей тоже пришлось несладко, когда над ней стоял Кирилл Серебренников с затёкшими веками и что-то на русском виновато вещал. Короче, приставал. И вот, знаете, почитаешь такое на ночь и понимаешь, тебе вовсе и все равно, что этот режиссер про свою страну думает, но за Гоголя очень неприятно. И я снова задаю свой старый вопрос - Ну почему современное «искусство» не может существовать само по себе, генерировать само из себя. Почему оно всегда замахивается на великое, когда максимум что может сделать - и его обгадить и само обгадиться?

Впрочем, либеральным, антивоенным и антипутинским читателям текст тоже очень часто не нравится.

Михаил Шевелёв:

Роль К.С. Серебренникова в отечественном искусстве - вопрос вкуса, поэтому обсуждаться не может. Кому-то выдающийся режиссер, кому-то напыщенное ничтожество, любой взгляд имеет право на существование. И его сегодняшний графоманский текст о переживаниях по поводу войны в Украине, которую ведут его недавние подельники - тоже не предмет для дискуссий, человеку надо выживать в новых бюджетных обстоятельствах, сочувствую.

Алла Борисова:

Прочитала Серебренникова и испытала некий диссонанс. Он прав во всем, я со всем согласна, но у меня с ним " эстетические разногласия", как писал Синявский.Если и писать о людях, попавших в эту мясорубку - то не так.

Если и адвокатировать культуру... бесполезно так это делать сейчас.

Я понимаю, что война становится фактом нашей жизни, переживаний и рефлексий, снов, стихов. Наверное, это вопрос вкуса и меры, как писать об этом так, чтобы читатель не морщился и не думал чего- то типа "Аркадий, не говори красиво". Не надо здесь Вия и красного лака, ох, не надо.

Но он художник, он так видит.

Кристина Астафурова:

Если серьёзно, то претензия к графоманскому творению Серебренникова, которое перепечатала «Медуза», заключается в сквозной мысли (пробраться через поток сознания там, впрочем, сложно), что политика — это такое условно грязное дело, которое нас, художников, не касается. Мы, мол, про культуру — хотели о высоком и красивом.

По сути же эта логика ничем особо не отличается от рассуждений обывателей в духе «мы политикой не интересуемся», «мы в этих военных делах не очень понимаем». Одни прятались в творчестве (сомнительном и не очень, о вкусах не спорят), другие — в телевизоре.

Обыкновенный эскапизм, а теперь — поднимите мне веки, я не хочу смотреть на войну. Окей, просто закройте глаза обратно.

Анастасия Алексеенко:

Все эти самые хорошие русские делают то, что они делали все эти годы и ранее. Я бы сказала - столетья. Начинают с того, что "наши народы оказались в беде" подразумевая Россию и Украину. Выставляя их на одну ступень во всем происходящем. Снимаю с России роль агрессора. А затем - они просто вещают о себе. Завернув все это в красивую обертку. В обертку интеллектуальности, экзотичности, духовности, денег. Вещают, оттягивая внимание и ресурсы от реальных проблем, и реально пострадавших сегодня.

Упс, подняли на знамена борьбу с режимом, провалившееся продвижение либеральных ценностей в россии и канселлинг великой русской культуры и то, как они лично страдают от всего этого. И оказалось, что они нашли очень много благодарных слушателей и собеседников. Потому что реально - гораздо приятнее, сидя где-то в гостиной на кожаном диване с бокалом коньяка в руке обсуждать о том, что "культура вне политики", "отменять толстоевского - безнравственно" и о том, как от режима Путина страдают простые граждане, которым не досыпали свобод. Гораздо приятнее, чем обсуждать разрушенные дома, убитых и изнасилованных украинских детей и женщин, миллионы беженцев, оказавшихся за границей и вынужденных просить о помощи, потому что в отличие от выезжающих русских, у многих из них в наличии только паспорт, а иным и паспорта не удалось спасти из разрушенного дома.

Собственно, мы уже все это видели в Каннах. Выступление Лозницы вызывает овации. Серебренников не стесняясь требует сочувствия и снисхождения к Абрамовичу, а также к русским семьям, которые оказались на грани выживания, потому что их мужчины умерли во время спецоперации. Были обмануты пропагандой, бедосечки такие, поэтому пошли воевать, насиловать, убивать и мародерить. Они тоже жертвы этой войны, говорит режиссер, им и их семьям тоже надо помогать. И Лозницу, и Серебренникова, точнее их слова, слушают внимательно, публикуют в изданиям, провожают аплодисментами. В это же время акционистку, которая окровавленная вышла на красную дорожку с протестом против убийств и изнасилований в Украине - выводит охрана.

Все ожидаемо. Женщина в окровавленных трусах - это неэстетично, и вообще она нам тут портит вечеринку. Давайте ее быстренько уберем и продолжим дальше нашу интеллектуальную беседу про культуру хороших русских и то, как они страдают от войны. Однажды это может случиться не только в Каннах.

Алла Гаврилов:

Френды, которые постят антивоенный текст Серебренникова, там мелким шрифтом ещё приписка была, вы не заметили: «А если нельзя снять санкции с Абрамовича, хотя бы дайте денег».

И, действительно, любое высказывание Серебренникова теперь воспринимается в свете его выступления на прошлой неделе, когда он в Каннах публично призвал снять санкции с Абрамовича.

Алёша Степанов:

Конечно, больший эпикфейл, чем призыв Серебренникова снять санкции с Абрамовича за то, что тот финансирует независимое российское кино, сложно себе вообразить...

Кирилл Гончаров:

Кирилл Серебренников выступил на форуме свободной России и заявил, что паспорта хорошего русского достоин Роман Абрамович.

Михаил Ходорковский:

Поддержу в тот самый момент, когда Роман Абрамович скажет, что Путин — военный преступник и публично призовет того немедленно вывести войска с Украины.

Максим Дбар:

Простите, но это выглядит как аргумент в пользу бана русской культуры((

Русское искусство: нечестно не пускать нас на Канский фестиваль, надо отличать русское искусство от Путина и его клики

Русское искусство в Каннах: не могли бы вы снять санкции с Абрамовича?

Лиза Лазерсон:

Великий режиссёр действительно имеет веский голос и может попросить с высоты своего величия что угодно. Но просит за олигарха Абрамовича. Пусть даже самого лучшего и пушистого олигарха, который после многих лет обогащения, превратился в филантропа и мецената. Но все же за олигарха, а не за вас и не за нас, дорогие россияне.

А вы как думали? Что попросят за Ивана Иванова из Воркуты, который не может купить исчезнувшие из продажи лекарства или поехать раз в год за границу, потому что ему Мастеркард обнулили?

Объясните мне, как работает эта логика? Вот у тебя есть один шанс на миллион, чтобы возвысить свой голос против несправедливости. Но ты просишь за Абрамовича.

Запомните: с Романа Абрамовича снимут санкции, а вы не сможете покупать иностранную одежду.

Владимир Генин:

От друга

"А помните, как всякая типа Чулпан Хаматова и подобные ей, не последние вроде люди... стали через телевизор вещать какой путен хороший?

Типа им позвонили "откуда надо" и спросили : "Ты денежки брала на детишек? Ты роли в госпроектах сериалов мыльных получала? Ну, так чтоб завтра же выступила в поддержку!"

И они все побежали поддерживать это аморальное чудо-юдо болотное, к нашему вящему изумлению!

Мы до сих пор под впечатлением - те, у кого нет управляемой амнезии.

И вот теперь Серебренников Кирилл, тоже получавший деньги от этого государства и спонсоров того же путена, побежал заступаться за Абрамовича, миллиардера с выражением лица овцы, стоящей перед мясорубкой.

Интересно ему сам Абрамович позвонил или "от Абрамовича"?

И тоже сказали как и Чулпан: "Деньги брал? Давай, заступайся! Тебя зря что ли выпустили?"

И он побежал!

И так художественно...

Прямо про веки, мол, поднимите...

Всю ночь поди сочинял.

И представлял себя то Джигарханяном в роли Вия, то Куравлевым в роли несчастного парубка в круге... а то может быть даже самим Абрамовичем, с тем же лицом овечки!

И люди читают и плачут!

А зачем читать?

Не надо так напрягаться!

Включите хоть евроньюс, хоть си эн эн, хоть би би си, хоть эн би си, хоть си би эс, это все равно, хоть что включите, и посмотрите любой репортаж из Украины!

Любой, кроме российского!

И вы не будете плакать, вы похолодеете и войдете в полный ступор, если у вас есть хоть 30 % сострадания от нормальных 100% !

И конечно же они свои опусы должны красивенько и броско назвать: "красный лак" или там "кровавый закат" или как-нибудь еще...чтобы художественно усилить свои выступления!

А это не поможет, как говорил персонаж из детской сказки:

Это не поможет: сделать душу - большой, ножку-маленькой... и отмыть полученные от режима деньги со своих рук!

Не надо с Абрамовичами дружить только потому, что они деньги вам дают!

Это неприлично и опасно ,и к тому же- аморально.

Ну, если вы только случайно не- Лени Рифеншталь.

Алина Витухновская:

Вы говорите "культура", но имеете в виду деньги. Это, собственно, нормально. Без ресурса существовать невозможно. Мне глубоко отвратительна идея о "голодном художнике" и пр., и пр. Однако формой вашей социальной презентации становится политический и финансовый аферизм, завернутый в обертку искусства.

Неделю назад я написала — "Режиссер в изгнании Кирилл Серебренников снимает фильм про идеолога национал-большевизма, Эдуарда Лимонова - "Limonov, The Ballad of Eddie". А почему сразу не про Стрелкова-Гиркина? У вас нет либерализма не потому, что есть Путин. У вас нет либерализма потому, что вы не либералы."

И вот сейчас, когда едва завершилась эпическая почти античная битва за "Азовсталь", Серебренников в Каннах призывает снять санкции с Абрамовича, "потому, что тот спонсирует артхаусное кино". Снять санкции с Абрамовича — это значит легитимировать путинский кошелек, кем олигарх по сути и является.

Повторюсь. У вас нет либерализма потому, что вы не либералы. А теперь еще у вас не будет денег. Потому что деньги — это производное либерального мира, а не отрыжка путинского договорняка внутри новоявленной рашистской диктатуры.

Артемий Троицкий:

Усилия Абрамовича и Серебренникова в Каннах не то что не помогли, но вышли сильно боком. Я неплохо отношусь к Кириллу и надеюсь, что он не убьёт свою репутацию окончательно, сняв фильм про сертифицированного нациста и [чудака] Лимонова.

Сергей Лебедев:

Что ж, благодаря простодушию таланта и умению ухватить большое в малом режиссер К. Серебренников показал каннской публике, как может выглядеть (и в моральном, и в процессуальном смысле) столь чаемый российский Нюрнберг.

У всякой гадины вдруг найдется заступник от культуры, объясняющий, что именно этого нужно немного извинить, поскольку он поддерживал доброе и вечное, (а что, Нарышкин, к примеру, писателям «Большую книгу» вручал), у заступника – еще заступники, и в итоге скамья подсудимых как бы сама собой опустеет.

Стенли Крамер. «Нюрнбергский процесс».

Краткая сценическая адаптация для Каннского фестиваля выполнена Кириллом Серебренниковым.

Cудья:

– Подсудимый Сурков, вы обвиняетесь в развязывании агрессивной войны против Украины…

Голос из зала:

– По его роману я поставил один из самых лучших спектаклей. О том, как власть убивает человеческую душу. Такой очень мрачный спектакль.

Судья:

– Чью душу вы имеете в виду?

Голос из зала:

– И да, пользуясь случаем, что касается Романа Абрамовича. Он поддерживает современное искусство в течении долгого времени. Он один из главных меценатов. Он помог очень многим людям, связанным с благотворительностью. Он мне помог в самые трудные моменты моей жизни. Давайте освободим его от груза санкций.

Судья:

– Охрана, пожалуйста, проводите господина к выходу.

Голос из зала:

– Я могу понять тех, кто требует бойкота. Но культура – это как воздух, как вода, как облако. Она живет помимо нас с вами. В тяжелые времена именно искусство, музыка, кино, театр могут дать людям возможность чувствовать себя живыми.

Судья:

– Вам не кажется, что самая лучшая возможность чувствовать себя живыми дается людям, когда их перестают убивать солдаты чужой страны?

Занавес.