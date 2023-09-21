Руперт Мёрдок решил передать свою медиа-империю сыну Лахлану

Медиамагнат Руперт Мёрдок, один из самых влиятельных деятелей мировых масс-медиа, заявил об уходе с поста председателя Fox Corporation и исполнительного председателя News Corp. В свои 92 года он решил передать бразды правления сыну Лахлану. Мёрдок-старший объявил о хорошем состоянии здоровья и о гордости, которую он испытывает в связи с достижениями его компаний за последние десятилетия.

Компании Мёрдока управляют некоторыми из самых известных новостных брендов в Великобритании, США и Австралии, отмечает Би-би-си. Официальная передача полномочий состоится в ноябре.

Руперт Мёрдок начал свою карьеру в газетах в 22 года, когда унаследовал половину акций двух газет в австралийском городе Аделаида. Восхождение по карьерной лестнице привело его к вершине влияния на мировые медиа. Теперь, как ожидается , он станет почетным председателем Fox Corporation и News Corp.

"Настало время взять на себя другие роли, зная, что у нас есть по-настоящему талантливые команды и страстный, принципиальный лидер в лице Лахлана, который станет единоличным председателем обеих компаний", провозгласил Мердок.

Лахлан Мёрдок — второй из детей Руперта, он родился в 1971 году.