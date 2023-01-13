РУСАДА оправдало Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
РУСАДА постановило, что спортсменка хоть и нарушила антидопинговые правила, но она не несёт за это "никакой вины".
"Таким образом, комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования её результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)", – говорится в заявлении пресс-службы WADA. В этот день Валиева стала чемпионкой России – теперь она должна лишиться этой медали.
В WADA заявили, что запросили у РУСАДА копию полного мотивированного решения, которое агентство рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса.
"Однако, исходя из элементов дела, с которыми WADA уже знакомо, агентство обеспокоено выводом об "отсутствии вины или халатности" и без колебаний воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд, в зависимости от ситуации", – говорится в заявлении в WADA.
- Валиеву подозревают в употреблении запрещённого в спорте препарата триметазидина. Вещество обнаружили в её пробе от 25 декабря 2021 года, но об этом стало известно только в феврале 2022-го, во время Олимпийских игр в Пекине, за несколько дней до соревнований фигуристок. Валиеву всё же допустили к соревнованиям, на которых она заняла четвёртое место. Фигуристка объяснила попадание триметазидина в свой организм тем, что он входил в состав лекарства, которое принимал её дедушка, и в итоге произошло так называемое бытовое загрязнение.
- В ноябре 2022 года WADA потребовало признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать её на четыре года с аннулированием результатов с момента сдачи положительной допинг-пробы. Тогда в WADA заявили, что агентство передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд из-за того, что РУСАДА не достигло никакого прогресса в деле фигуристки.