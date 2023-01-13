РУСАДА оправдало Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

РУСАДА постановило, что спортсменка хоть и нарушила антидопинговые правила, но она не несёт за это "никакой вины".

"Таким образом, комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования её результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)", – говорится в заявлении пресс-службы WADA. В этот день Валиева стала чемпионкой России – теперь она должна лишиться этой медали.

В WADA заявили, что запросили у РУСАДА копию полного мотивированного решения, которое агентство рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса.

"Однако, исходя из элементов дела, с которыми WADA уже знакомо, агентство обеспокоено выводом об "отсутствии вины или халатности" и без колебаний воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд, в зависимости от ситуации", – говорится в заявлении в WADA.