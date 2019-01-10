Конгресс хочет отложить отмену санкций против компаний Дерипаски

В четверг министр финансов США Стивен Мнучин даст отчет американским законодателям о решении его ведомства отменить санкции против компаний "Русал", "Евросибэнерго" и EN+. Рь их введении было объявлено в апреле прошлого года в рамках Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций.

Санкциями предусматривался запрет американским фирмам и гражданам на ведение дел с компаниями, принадлежащим Олегу Дерипаске. Результатом стало крушение акций "Русала" и потрясения на мировом рынке алюминия, одним из крупнейших производителей которого является "Русал". После того, как Дерипаска заявил о передаче контрольных пакетов акций этих компаний другим владельцам, министерство финансов США сообщило в середине декабря о своем решении отменить санкции.

Однако в письме министру финансов США, подписанном руководителями семи комитетов Палаты представителей говорится о том, что администрация не предоставила законодателям достаточно времени, чтобы ознакомиться с деталями решения об отмене санкций, в то время, как сохранение большого числа акций в руках Дерипаски и передача значительного пакета акций банку ВТБ, также являющемуся объектом санкций вызывает серьезные вопросы. Главы комитетов Палаты представителей пригласили министра финансов на слушания, на которых будут обсуждены все аспекты решения об отмене санкций и его возможное влияние на "усилия США покончить с враждебной деятельностью России, направленной против нашей страны". Конгрессмены также призывают министра отложить отмену санкций с тем, чтобы дать возможность законодателям разрешить возникшие вопросы. Американское правительство не может отменить санкции без согласия Конгресса.

Этот демарш Конгресса стал возможен благодаря переходу большинства в Палате представителей Демократической партии после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре прошлого года. Республиканцы, контролировавшие Палату представителей до конца 2018 года, публично не подвергали сомнению решение об отмене санкций.