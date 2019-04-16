«Русал» собирается инвестировать в США 200 миллионов долларов

Концерн «Русал» инвестирует 200 миллионов долларов в завод по выпуску алюминия в Соединенных Штатов. «Русал» подписал партнерское соглашение с американской компанией Braidy Industries о запуске прокатного стана по производству листового алюминия в штате Кентукки.

Согласно договоренности, компания, значительный пакет акций которой принадлежит российского предпринимателя Олега Дерипаски, подвергнутого американским санкциям, намерена инвестировать в совместный проект 200 миллионов долларов. В обмен на свои инвестиции «Русал» получит 40-процентную долю в Braidy Atlas, дочерней компании Braidy Industries, которая будет владеть и эксплуатировать новый завод. Инвестиция «Русала» поможет Braidy Industries достичь своей цели по привлечению капитала общим объемом 500 миллионов долларов для финансирования строительства нового прокатного стана. Стан должен быть пущен в 2021 году.

Решение о совместном проекте принято ровно через три месяца после того, как Министерство финансов США решило не вводить санкции против «Русала» в результате отказа Олега Дерипаски от контрольного пакета акций корпорации. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что санкции против «Русала» были объявлены в апреле прошлого года в качестве ответной меры за вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США. Они, впрочем, не вступили в силу и были отменены в начале нынешнего года. Санкции против Дерипаски лично остаются в силе.

Вдобавок к прямой инвестиции в новый прокатный стан, «Русал» станет эксклюзивным поставщиком алюминиевого сырья Braidy Industries.

В интервью CNBC основатель и генеральный директор Braidy Industries Крейг Бушар отмахнулся от вопросов о ведении бизнеса с «Русалом», заявив, что любое облако, нависшее над компанией из-за санкций США, скоро рассеется.