Руслана Зинина, стрелявшего в военкома, приговорили к 19 годам

1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Иркутске в пятницу приговорил Руслана Зинина, стрелявшего в военкома после начала мобилизации в России, к 19 годам лишения свободы. Прокуратура требовала 20 лет заключения.

Руслана Зинина из города Усть-Илимск Иркутской области признали виновным по статьям о террористическом акте, а также хранении и переделке оружия, сообщает Сибирь.Реалии.

В конце сентября 2022 года Зинин пришел в военкомат Усть-Илимска со старым обрезом, чтобы, как он утверждал, спасти от мобилизации брата, и выстрелил в военного комиссара Александра Елисеева. Тот получил ранение, его выписали из больницы через полтора месяца.



Первые семь лет срока, согласно решению суда, Зинин должен провести в тюрьме, а оставшиеся - в колонии строгого режима.

Накануне обвиняемый рассказал о пытках после задержания: в течение двух дней до первого допроса у следователя Зинина, по его словам, держали в камере в кандалах, фиксирующих руки и ноги, без возможности выйти в туалет.