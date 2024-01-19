Руслана Зинина, стрелявшего в военкома, приговорили к 19 годам

1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Иркутске в пятницу приговорил Руслана Зинина, стрелявшего в военкома после начала мобилизации в России, к 19 годам лишения свободы. Прокуратура требовала 20 лет заключения.
Руслана Зинина из города Усть-Илимск Иркутской области признали виновным по статьям о террористическом акте, а также хранении и переделке оружия, сообщает Сибирь.Реалии.
В конце сентября 2022 года Зинин пришел в военкомат Усть-Илимска со старым обрезом, чтобы, как он утверждал, спасти от мобилизации брата, и выстрелил в военного комиссара Александра Елисеева. Тот получил ранение, его выписали из больницы через полтора месяца.
Первые семь лет срока, согласно решению суда, Зинин должен провести в тюрьме, а оставшиеся - в колонии строгого режима.
Накануне обвиняемый рассказал о пытках после задержания: в течение двух дней до первого допроса у следователя Зинина, по его словам, держали в камере в кандалах, фиксирующих руки и ноги, без возможности выйти в туалет.
- В начале марта 2023 года водителю лесовоза Руслану Зинину предъявили обвинение в терроризме. Ему переквалифицировали статью с посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ущерб военкомату оценили в более чем миллион рублей, ущерб военному комиссару Александру Елисееву сам военком оценил в 3,5 миллиона рублей.
- Спустя пять дней после объявления в России так назывемой частичной мобилизации Зинин пришел с обрезом в военкомат Усть-Илимска. Его младшему брату пришла повестка, незадолго до этого у Зинина на войне в Украине, как утверждается, погиб друг-срочник, которому было 18 лет. На встрече с мобилизованными выступал военком Елисеев. Зинин стал расспрашивать его о погибшем друге. В этот момент в зале кто-то спросил: "Куда мы поедем?". Зинин крикнул в ответ, что сейчас все поедут домой, и дважды выстрелил в военкома.
- По словам очевидцев, после вопроса о нарушениях при мобилизации военком "обматерил и послал" Зинина, после чего того вернулся на призывной пункт с оружием. "Я понял, что не смогу жить дальше, зная, что ничего не предпринял, чтобы этого [смерти брата на войне] не допустить и готов был с голыми руками броситься под танк за любого из своих братьев. У меня их трое. Только чтобы не видеть горе и слезы родных", – говорил после произошедшего Зинин.
- Брата Руслана Зинина не мобилизовали. Военком Елисеев провел в больнице полтора месяца, но оправился от ранения.
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