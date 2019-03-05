Болгария гарантирует России роль в строительстве АЭС

Недостроенная АЭС "Белене" на севере Болгарии, чье сооружение началось 1980-ых годах, получила третий шанс на запуск после переговоров в Софии между премьер-министром России Дмитрием Медведевым и его болгарским коллегой Бойко Борисовым.

Медведев подчеркнул, что энергетическое сотрудничество является "флагманом отношений" между Россией и Болгарией. В составе российской делегации на переговорах присутствовал и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв. "Росатом" уже заявил о своем намерении участвовать в тендере на строительство АЭС "Белене" в качестве генерального подрядчика.

Несмотря на то, что конкурс будет проходить на рыночных основаниях, "Росатому" обеспечено место по меньшей мере в качестве консультанта. Об этом заявил премьер Борисов.

История АЭС "Белене" является результатом сложной эволюции в отношениях России и Болгарии после распада социалистического блока. Начало строительства АЭС приходится на середину 1980-ых, однако в 1990 г. объект приостановлен из-за отсутствия финансирования и протестов населения. в 2005 г. была предпринята повторная попытка начать строительство, которая тоже не увенчалась успехом. Проект был отменен в 2012 году из-за отсутствия инвесторов и давления на Софию со стороны США и Евросоюза с призывом уменьшить энергетическую зависимость от России. После судебных тяжб Болгарии пришлось заплатить российскому "Атомстройэкспорту" 600 миллионов евро компенсации за уже поставленные два атомных реактора новейшей модели. Эти реакторы будут установлены на новой АЭС если проект будет завершен.