Российский капитал проникает в Европу несмотря на санкции

Австрия, Италия и Нидерланды стали самыми крупными реципиентами российского капитала в Европе, что чревато серьезными негативными последствиями, говорится в докладе «Кремлевские методы-2», опубликованном в понедельник вашингтонским Центром стратегических и международных исследований. Санкции, введенные после аннексии Россией Крыма, не стали препятствием для резкого увеличения инвестиций.

Только в Нидерландах активы российских компаний подскочили с 13,2 миллиардов евро в 2007 году до 96 миллиардов в 2017 году, что составляет 13 процентов ВВП страны. Российские компании, отмечается в докладе, активно пользуются фиктивными корпорациями для оптимизации налогообложения.

Австрия и Италия тоже являются ключевыми странами для притока российского капитала в Европу. В общей сложности, заключают авторы доклада, объем российских инвестиций в этих трех странах вырос почти в 30 раз с 2006 по 2017 год - с 5,4 миллиарда евро до 160 миллиардов. Российские инвестиции в эти страны в основном в энергетике и финансах обеспечивают значительную долю прибыли местных корпораций создавая таким образом зависимость этих структур от объема российских вложений.

В докладе "Кремлевские методы-2" анализируются последствия движения незаконно нажитого российского капитала как для Европы так и для США. Авторы доклада приходят к выводу, что Кремлю удалось разработать и внедрить модель экономического и политического влияния по всей Европе. Кремлевская сеть политических и экономических связей, подчеркивается в докладе – существует благодаря коррупции и эксплуатации пробелов в управлении рынками и учреждениями этих стран.

Россию привлекает в этих странах открытая экономика с развитыми финансовыми и банковскими системами, которые являются частью европейской финансовой инфраструктуры. В то же время, отмечается в докладе, порой непрозрачная деловая и правовая среда, это касается законодательства о налогообложения и регистрации компаний, предоставляет российскому капиталу возможности для маскировки своего присутствия в этих странах.

Румыния, Черногория и Чехия, подчеркивается в докладе, являются убедительными примерами способности России поддерживать экономическое и политическое влияние в странах, которые сохраняют свою евроатлантическую ориентацию. В Черногории, например, около 70 000 объектов недвижимости принадлежат российским гражданам.

В докладе "Кремлевские методы-2" указывается, что с 2016 года и в США, и в Европе все больше осознают угрозу национальной безопасности, представляемой масштабным присутствием российского капитала. И в США, и в ЕС предпринимаются меры противодействия. Тем не менее, подчеркивают авторы доклада, западные демократии должны осознать, что их позиция способствует росту враждебного экономического и политического влияния Москвы, им необходимо принять меры для нейтрализации этого влияния.