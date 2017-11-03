Российская реклама в американском "Фейсбуке"

Американские законодатели обнародовали рекламу в "Фейсбуке", которая связана с российскими попытками вмешаться в президентские выборы 2016 года и сыграть на негативных эмоциях в американском обществе. Причем некоторые посты несут полярно противоположное содержание.



Публикация этих данных была приурочена к слушаниям в комитете Сената по разведке, на которых представители "Фейсбука", "Твиттера" и "Гугла" выступали в качестве свидетелей.



Ниже представлены образцы политической рекламы, которая закупалась в "Фейсбуке" с аккаунтов, связанных с Россией.