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Российская реклама в американском "Фейсбуке"

Американские законодатели обнародовали рекламу в "Фейсбуке", которая связана с российскими попытками вмешаться в президентские выборы 2016 года и сыграть на негативных эмоциях в американском обществе. Причем некоторые посты несут полярно противоположное содержание.

Публикация этих данных была приурочена к слушаниям в комитете Сената по разведке, на которых представители "Фейсбука", "Твиттера" и "Гугла" выступали в качестве свидетелей.

Ниже представлены образцы политической рекламы, которая закупалась в "Фейсбуке" с аккаунтов, связанных с Россией.

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Много рекламных постов направлено против Хиллари Клинтон, основного соперника Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. В этом посте утверждается, что Клинтон была &quot;соавтором антиполицейской и антиконституционной пропаганды&quot; вместе с Бараком Обамой.&nbsp;
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Много рекламных постов направлено против Хиллари Клинтон, основного соперника Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. В этом посте утверждается, что Клинтон была "соавтором антиполицейской и антиконституционной пропаганды" вместе с Бараком Обамой. 

&quot;Поддержите Хиллари! Спасите американских мусульман&quot;, &ndash; предлагает этот пост, подчеркивая, что &quot;пришло время понять, что мы, американские мусульмане, такие же, как американцы&quot;.
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"Поддержите Хиллари! Спасите американских мусульман", – предлагает этот пост, подчеркивая, что "пришло время понять, что мы, американские мусульмане, такие же, как американцы".

В рекламе присутствуют также предостережения от &quot;мусульманской угрозы&quot;, которая якобы грозит американскому обществу. &quot;Кто за этой маской? Мужчина? Женщина? Террорист? Бурка &ndash; это угроза безопасности, она должна быть запрещена на американской земле&quot;, &ndash; гласит этот пост. Надпись на фотографии предлагает &quot;лайкать&quot; и делиться этим постом, если вы выступаете за запрет бурки в США.&nbsp;&nbsp;
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В рекламе присутствуют также предостережения от "мусульманской угрозы", которая якобы грозит американскому обществу. "Кто за этой маской? Мужчина? Женщина? Террорист? Бурка – это угроза безопасности, она должна быть запрещена на американской земле", – гласит этот пост. Надпись на фотографии предлагает "лайкать" и делиться этим постом, если вы выступаете за запрет бурки в США.  

&quot;Мы не будем жертвовать безопасностью ради того, чтобы ублажать требования меньшинств&quot;, &ndash; гласит этот пост. В нем тоже предлагается принять участие в кампании против бурки.
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"Мы не будем жертвовать безопасностью ради того, чтобы ублажать требования меньшинств", – гласит этот пост. В нем тоже предлагается принять участие в кампании против бурки.

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