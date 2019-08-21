Трамп считает "уместным" возвращение России в "Большую семерку"

На брифинге с журналистами во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что считает вполне уместным возвращение России в G7, Большую семерку группу промышленно развитых стран. В нее входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Членство России в группе было приостановлено в 2014 году из-за аннексии Крыма. «Я думаю, что это должна быть Большая восьмерка, потому что многое из того, что мы обсуждаем, имеет отношение к России», – сказал президент Трамп. Это не первый случай, когда Трамп высказался за возвращение России в эту организацию. Например, в июне 2018 года Трамп предложил Москве принять участие в предстоящем саммите G7 в Канаде. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил тогда, что Россия сосредоточена на других форматах, однако два дня спустя президент Владимир Путин заявил, что Россия будет рада принять членов группы в Москве. Предложение Трампа было встречено критикой со стороны видных американских политиков.

Россия присоединилась к G7 в 1997 году по приглашению президента США Билла Клинтона и премьер-министра Великобритании Тони Блэра несмотря на ее незначительный экономический и финансовый вес в мире. Членство России в этой группе рассматривалось как дружеский жест в отношении демократической России, признание ее значительного потенциала и поощрение дальнейшего развития демократических институтов и рыночной экономики. Приостановление ее членства в G8 вкупе с введением санкций было одним из первых ответных действий западных стран на аннексию Москвой Крыма.

