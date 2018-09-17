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Трамп рассекречивает материалы "российского расследования"

Картер Пейдж

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В понедельник президент США Дональд Трамп отдал распоряжение рассекретить набор документов, касающихся расследования российского вмешательства в американский избирательный процесс.

Президент предписал Министерству юстиции США обнародовать документы, связанные с выдачей ордера на прослушивание Картера Пейджа, который некоторое время был советником кандидата в президенты Дональда Трампа. Материалы, полученные в результате прослушивания были одним из оснований для начала масштабного расследования российского вмешательства в американские президентские выборы. Рассекречиванию также подлежит электронная переписка бывшего директора ФБР Джеймса Коми с несколькими высокопоставленными сотрудниками Министерства юстиции и ФБР, касающаяся так называемого российского расследования.

К такому шагу давно призывали президента Трампа его союзники в Конгрессе, которые считают, что расследование российских связей людей из окружения кандидата в президенты Дональда Трампа было начато без достаточных оснований недоброжелателями Трампа в рядах Министерства юстиции и ФБР.

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