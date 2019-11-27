США обвинили российские войска в Ливии в дестабилизации ситуации

Присутствие российских войск в Ливии "дестабилизирует" эту страну и повышает вероятность "масштабных жертв среди мирного населения", заявил во вторник помощник госсекретаря США по ближневосточным делам Дэвид Шенкер.

По словам Шенкера, Россия направила в Сирию "значительный" военный контингент, который поддерживает так называему Ливийскую национальную армию, возглавляемую Халифой Хафтаром. Группировка Хафтара с апреля нынешнего года ведет наступление на ливийскую столицу Триполи, находящуюся под контролем признанного ООН Правительства национального согласия. "Значительное число российских военнослужащих размещено в Ливии с целью поддержки Ливийской национальной армии", - заявил заместитель госсекретаря США.

Как сообщает CNN, это первое официальное американское заявлении о наличии в Ливии российских регулярных военных формирований. До сих пор американские представители указывали на присутствие в этой стране нескольких сотен российских наёмников из так называемой "ЧВК Вагнера". Несколько дней назад в Ливии побывала официальная американская делегация, возглавляемая заместителем советника президента по национальной безопасности Викторией Коатс. Она выразила "беспокойство по поводу эксплуатации Россией ливийского конфликта".