Американские следователи опросили олигархов из России

Следственная группа Роберта Мюллера, расследующая российское вмешательство в американские президентские выборы, предприняла необычный шаг и провела собеседование с двумя российскими олигархами, находившимися с визитом в США, сообщила в среду телекомпания CNN. Кто эти люди и когда они посещали США неизвестно.

Согласно источникам телекомпании, российским визитерам были заданы вопросы о том, известно ли им о каких-либо случаях прямых или косвенных пожертвований из России на избирательную кампанию Дональда Трампа или его инаугурационную церемонию. Под косвенными имеются в виду пожертвования через посредство американских граждан, аналитические центры или комитеты политических действий.

У одного из олигархов, чей частный самолет совершил посадку на аэродроме в районе Большого Нью-Йорка, были досмотрены персональные электронные устройства. Подвергся ли досмотру второй олигарх, неизвестно. Американские следователи неофициально обратились к еще одному российскому олигарху, который не посещал США в последнее время, с просьбой добровольно ответить на интересующие следователей вопросы.

Как пишет CNN, эти действия могут свидетельствовать о наличии у следствия документов, касающихся подобных действий российских граждан. Теперь специальный прокурор Роберт Мюллер пытается получить дополнительную информацию у россиян, посещающих США. Американское законодательство запрещает иностранцам финансировать предвыборные кампании кандидатов.