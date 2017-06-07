Российские хакеры взломали сайт агентства новостей Катара - CNN

Российские хакеры взломали компьютерную сеть государственного Агентства новостей Катара и поместили в разделе новостей фальшивую информацию, которая стала одним из поводов для кризиса в отношениях между ближайшими ближневосточными союзниками Соединенных Штатов. К такому выводу, согласно источникам СNN, пришли американские спецслужбы.

В Катаре по приглашению властей страны работали сотрудники ФБР, которые расследовали хакерскую атаку на компьютеры новостного агентства. Около двух недель назад официальные представители правительства Катара заявили о том, что заявление эмира страны, в котором он позитивно отозвался об Иране и Израиле, и скептически - о президенте Трампе, распространённое Агентством новостей Катара, является фальшивкой. Американские эксперты, как говорят собеседники CNN, подтвердили факт хакерского вторжения в компьютерную сеть агентства.

Этот вывод, как пишет CNN, усилил опасения в американских разведывательных кругах относительно российских попыток внести трения в отношения между ближайшими союзниками США. Несколько соседей Катара во главе с Саудовской Аравией объявили ему бойкот и прервали дипломатические отношения, обвинив катарские власти среди прочего в поддержке экстремистских террористических групп. Между тем в Катаре находится одна из крупнейших американских военных баз в регионе, эта страна является участником возглавляемой США коалиции, ведущей воздушную кампанию против террористической группировки ИГ (запрещена в России).