Попробуйте угадать: как изменилась жизнь россиян за 30 лет?

Когда в 1991 году распался Советский Союз, среднестатистический россиянин вступал в брак между 18 и 24 годами, имел одного или двух детей, а ожидаемая продолжительность жизни составляла 69 лет. Примерно у 1 из 8 россиян было высшее образование. Почти ни у кого не было доступа к интернету и сотовой связи – впрочем, как у всех остальных народов. Как же изменилась жизнь россиян за это время?

Эти графики описывают различные области жизни в России: ожидаемая продолжительность жизни, количество браков и разводов, процент городского населения и т.д. Сначала вы увидите только левую часть графика (как правило, это данные с 1960 по 1991 годы). Правую часть вам предлагается угадать: пошла ли кривая вниз или вверх? Продлите линию и нажмите «сохранить». У вас будет возможность сравнить свой ответ с правильным и прочитать небольшой исторический комментарий.

Отметим, что анализ не охватывает все области жизни, особенно это касается сфер, по которым нет данных или они сомнительны. Кроме того, следует помнить, что Россия была одной из многих республик, составляющих СССР.

Ожидаемая продолжительность жизни

С 1961 по 1991 год ожидаемая продолжительность жизни выросла на 2,4 года. Однако в целом тенденция часто менялась; накануне распада СССР она была отрицательной.

Ожидаемая продолжительность жизни

(в годах)

После 1991 года Россия столкнулась не только с экономическими и социальными трудностями, но и с ростом смертности. Дополнительными факторами такого роста стали потребление алкоголя и табака, а также высокий уровень самоубийств. В 1994 году ожидаемая продолжительность жизни снизилась до 64,5 лет, среди мужчин – до 57,6 лет.

После 2003 года ожидаемая продолжительность жизни начала расти, однако в 2020-м снова упала на фоне пандемии коронавируса. Тем менее президент Владимир Путин поставил задачу увеличить ее до 78 лет к 2030 году.

Браки и разводы

Примерно 60 лет назад разводов на 1000 человек было гораздо меньше браков. В последующие десятилетия этот разрыв стал уменьшаться – во многом благодаря росту разводов.

Браки

(на 1000 человек)

Разводы

(на 1000 человек)

После распада СССР количество браков начало снижаться – с 8,9 на 1000 человек в 1990-м до 6,2 на 1000 человек в 2000 году. Затем число браков стало расти, однако в 2020 году резко снизилось до 5,3 на 1000 человек, что, вероятно, связано с пандемией коронавируса.

В том же 2020 году разрыв между количеством браков и разводов оказался минимальным за всю историю наблюдений.

При этом количество разводов оставалось относительно стабильным на протяжении последних 30 лет – примерно 4 на 1000 человек.

В 1960–2012 годах средний возраст вступающих в брак женщин находился в диапазоне от 18 до 24. Затем он повысился до 25–34 лет. Аналогичная тенденция наблюдается и у мужчин. В 1960–2003 годы большинство мужчин вступало в брак в возрасте 18–24 лет. Позднее средний возраст вырос до 25–34 лет. В последнее время увеличивается число браков среди тех, кому за 35.

Рождаемость

В период с 1960 по 1991 год коэффициент рождаемости упал с 2,52 до 1,73. Это один из 30 самых низких уровней рождаемости в мире. После распада СССР негативный тренд сохранился.

Коэффициент рождаемости

(количество рождений на одну женщину)

После распада Советского Союза коэффициент рождаемости упал еще ниже – до 1,16 в 1991 году. Это один из 10 самых низких уровней в мире. К 2015 году он вырос до 1,78, но с тех пор сохраняется негативная тенденция.

Городское и сельское население

В период с 1960 по 1991 год городское население в России стабильно росло и в итоге увеличилось почти на 20%. В 1991 году более 73% россиян жили в городах. По этому показателю Россия приблизилась к таким странам, как США, Франция и Южная Корея.

Доля городского населения

(в процентах)

За последние 30 лет доля городского населения в указанных выше странах (например, США и Южной Корее) увеличилась на 80%, в России же она почти не изменилась. Сейчас в городах живут почти три четверти россиян. Подобное соотношение характерно, например, для Ирана или Болгарии.

Однако согласно прогнозам ООН, уровень урбанизации в России в 2050 году может вырасти до 83%. При этом общее население России сократится на 11 млн человек* как раз за счет сельского населения. Городское же население вырастет на 3,5 млн человек.

Телефония и интернет

До 90-х годов мобильные телефоны были доступны единицам во всем мире, и Россия тут не исключение. При этом проводная связь расширялась, и на момент распада СССР городской телефон был у 15 из 100 россиян (это чуть выше среднемировых значений).

Количество мобильных телефонных номеров

(на 100 человек)

Количество стационарных телефонных номеров

(на 100 человек)

Начиная с 2000 года число мобильных телефонов во всем мире резко росло. Самый высокий уровень в том году был в Исландии (76,7 на 100 человек). В России распространение мобильной связи шло медленнее и в 2000 году составляло 1 на 100 человек. Однако к 2020 году эта цифра выросла до 164 мобильных телефонных номеров на 100 человек, что значительно выше среднемировых показателей.

Количество стационарных телефонов выросло с 15 на 100 человек в 1991 году до почти 32 в 2008-м, однако с тех пор снижается. В 2019 году этот показатель составлял 19 номеров на 100 человек – на уровне Польши или Венесуэлы.

Пользователей интернета в 90-х тоже не было. На момент распада СССР в 1991 году интернет был ограниченно распространен в Норвегии, Финляндии и США, но не в России.

Процент пользователей интернета

На подключение к интернету 1% населения России потребовалось восемь лет. Это гораздо больше, чем в таких странах, как Новая Зеландия, Швеция или Исландия, где в 1999 году более 40% населения имели доступ к сети. Однако к 2020 году число пользователей интернета в России выросло до 85%.

Образование

С 1970 по 1990 год число россиян с оконченным высшим образованием выросло почти вдвое – с 6,5 до 12%.

Доля населения с высшим образованием

Согласно оценке Международного института прикладного системного анализа, число россиян с оконченным высшим образованием после 1990 года увеличивалось и достигло 22% в 2020 году. Ожидается, что эта тенденция будет нарастать и к 2050 году более 30% россиян будут иметь высшее образование.