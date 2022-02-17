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Украина

Школа и детский сад под обстрелом

Утром 17 февраля школа в селе Врубовка в Луганской области подверглвсь обстрелу со стороны пророссийских сепаратистов. В этот момент в здании находились 53 ребенка и 16 взрослых. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Корреспонденты Донбасс.Реалии пишут, что снаряды ударили в 30 – ​40 метрах от здания. Шрапнель разбила стены и окна. Пострадал также один дом рядом со школой, но в нем в тот момент никого не было.

Также утром 17 февраля обстрелу подвергся детский сад ​в станице Луганской. В станице были раненые.

По данным министерство обороны Украины, за 17 февраля было 29 нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. 27 из них были совершены с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Пророссийские сепаратисты также сообщили об обстрелах со стороны украинской армии. Подтверждения этому пока нет.

Поврежденная обстрелом школа в себе Врубовка 17 февраля.
1 Поврежденная обстрелом школа в себе Врубовка 17 февраля.
Тут, радом со школой, упал снаряд.
2 Тут, радом со школой, упал снаряд.
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