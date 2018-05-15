Только банк из России готов продавать криптовалюту Венесуэлы

Малоизвестный российский банк "Еврофинанс Моснарбанк" стал единственной международной финансовой фирмой, проводящей операции с венесуэльской криптовалютой Petro, созданной венесуэльским правительством для обхода финансовых санкций, введенных США против Венесуэлы в прошлом году. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Инвесторы, заинтересованные в покупке Petro, курс которого привязан к стоимости венесуэльской нефти, могут приобрести эту валюту, переведя деньги на специальный счет правительства Венесуэлы в "Еврофинанс Моснарбанке". Минимальная сумма сделки - тысяча долларов. Функционирование венесуэльской криптовалюты обеспечивают неизвестные прежде российские компании Zeus Exchange и Aerotrading, которые удостоились благодарности президента Венесуэлы Николаса Мадуро за участие в создании этой валюты.

После появления известия в конце прошлого года о намерении венесуэльских властей запустить свою собственную криптовалюту министерство финансов США объявило о том, что операции с ней являются нарушением американских санкций, введенных против Венесуэлы за подавление гражданских свобод в стране. Российский банк, 49 процентов акций которого принадлежит правительству Венесуэлы, а остальные - ВТБ и Газпромбанку, оказался единственной финансовой институцией, готовой проводить операции с Petro.

Эксперты, цитируемые Associated Press, говорят, что интерес России к венесуэльской криптовалюте связан с ее статусом изгоя на международных финансовых рынках и желанием доказать способность перемещать средства за рамками американской финансовой системы. Участие российского банка в этих операциях жизненно важно для Венесуэлы, поскольку даже офшорные биржи отказались проводить операции с ее криптовалютой.