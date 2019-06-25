Самолет российского Министерства обороны произвел посадку в Каракасе

Принадлежащий Министерству обороны России "Ил-62" прибыл в понедельник в столицу Венесуэлы. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Это самолет под регистрационным номером RA-86496, который совершал полет в аэропорт Каракаса в марте вместе с транспортным самолётом "Ан-124". Тогда в Венесуэлу на нем прибыло около 100 российских военнослужащих.

Прибытие в марте двух российских военных самолетов в Венесуэлу вызвало дипломатические трения между Вашингтоном и Москвой. Администрация президента Дональда Трампа обвинила Кремль в попытке вмешаться во внутренние дела Венесуэлы, однако российский МИД заявил, что самолеты перевозили только специалистов, которые обслуживали контракты на продажу оружия.

В Венесуэле уже полгода продолжается противостояние между сторонниками Хуана Гуайдо, которого признали легитимным временным президентом Венесуэлы США и большинство стран Европы и Южной Америки, и Николасом Мадуро, в руках которого остаётся реальная власть и который пользуется поддержкой России, Китая, Турции, Ирана, Кубы и Боливии.

Министерство информации Венесуэлы и Министерство обороны России пока не ответили на запросы СМИ о целях пребывания российского самолета в Венесуэле.

