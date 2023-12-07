Генпрокуратура признала нежелательной организацией в России американское НКО Russian America for Democracy in Russia (русская Америка за демократию в России), — заявил в телеграме депутат Госдумы Андрей Луговой.

Официально эта информация не публиковалась. За сотрудничество с организациями, признанными нежелательными, российские законы предусматривают уголовную ответственность.

Луговой — бывший офицер КГБ, обвинённый в Лондоне в убийстве уехавшего из России бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко.

По его утверждению, организация создана для "расчленения страны и подготовки кампании по передаче власти иностранным захватчикам". На сайте НКО говорится, что она объединяет живущих в США россиян, выступающих за свободу и демократию в России и против войны в Украине.