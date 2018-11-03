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Мир
Роботы войны. Фоторассказ о бездушных "убийцах"
1 часа(-ов) назад
Украина разрабатывает новое поколение военных бронемашин без экипажа и с дистанционным управлением, а Россия заявляет, что уже разместила в Сирии телетанки. Вот как выглядят самые передовые военные машины-роботы.
1
Российский танк-робот с дистанционным управлением "Уран-9" несет на вооружении 30-миллиметровую пушку, способную пробивать кирпичные стены, и противотанковые управляемые ракеты "Атака", которые также могут поражать самолеты.
2
10-тонная машина была поставлена на вооружение в Сирии, но в процессе ее эксплуатации
обнаружился
целый ряд недостатков. Самый серьезный из них – в бою робот часто теряет связь с управлением.
3
Украинский "Фантом" – одна из серии машин, представленных на рассмотрение военных страны. "Фантом" весит всего 2,5 тонны. Этой мини-бронемашине еще только предстоит испробовать в бою свое 12,7-миллиметровое орудие, но военные специалисты уже высказывают сомнения, что этот робот станет надежным помощником солдат.
4
Один военный эксперт
сказал в интервью
Украинской службе Радио Свобода: "Если патруль выходит ночью, а рядом пыхтит этот робот, то нас услышат и увидят за два километра. Так что я говорю [разработчикам]: – Ребята, робот классный, но подержите его у себя".
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Роботы войны. Фоторассказ о бездушных "убийцах"
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