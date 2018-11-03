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Мир

Роботы войны. Фоторассказ о бездушных "убийцах"

Украина разрабатывает новое поколение военных бронемашин без экипажа и с дистанционным управлением, а Россия заявляет, что уже разместила в Сирии телетанки. Вот как выглядят самые передовые военные машины-роботы.
Российский танк-робот с дистанционным управлением &quot;Уран-9&quot; несет на вооружении 30-миллиметровую пушку, способную пробивать кирпичные стены, и противотанковые управляемые ракеты &quot;Атака&quot;, которые также могут поражать самолеты.&nbsp;
1 Российский танк-робот с дистанционным управлением "Уран-9" несет на вооружении 30-миллиметровую пушку, способную пробивать кирпичные стены, и противотанковые управляемые ракеты "Атака", которые также могут поражать самолеты. 
10-тонная машина была поставлена на вооружение в Сирии, но в процессе ее эксплуатации обнаружился целый ряд недостатков. Самый серьезный из них &ndash; в бою робот часто теряет связь с управлением.&nbsp;
2 10-тонная машина была поставлена на вооружение в Сирии, но в процессе ее эксплуатации обнаружился целый ряд недостатков. Самый серьезный из них – в бою робот часто теряет связь с управлением. 
Украинский &quot;Фантом&quot; &ndash; одна из серии машин, представленных на рассмотрение военных страны. &quot;Фантом&quot; весит всего 2,5 тонны. Этой мини-бронемашине еще только предстоит испробовать в бою свое 12,7-миллиметровое орудие, но военные специалисты уже высказывают сомнения, что этот робот станет надежным помощником солдат.
3 Украинский "Фантом" – одна из серии машин, представленных на рассмотрение военных страны. "Фантом" весит всего 2,5 тонны. Этой мини-бронемашине еще только предстоит испробовать в бою свое 12,7-миллиметровое орудие, но военные специалисты уже высказывают сомнения, что этот робот станет надежным помощником солдат.
Один военный эксперт сказал в интервью Украинской службе Радио Свобода: &quot;Если патруль выходит ночью, а рядом пыхтит этот робот, то нас услышат и увидят за два километра. Так что я говорю [разработчикам]: &ndash; Ребята, робот классный, но подержите его у себя&quot;.
4 Один военный эксперт сказал в интервью Украинской службе Радио Свобода: "Если патруль выходит ночью, а рядом пыхтит этот робот, то нас услышат и увидят за два километра. Так что я говорю [разработчикам]: – Ребята, робот классный, но подержите его у себя".

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