Новый сайт следит за российской пропагандой на "Твиттере"

В среду был запущен вебсайт, целью которого является отслеживание распространяемых на «Твиттере» российских пропагандистских и дезинформационных материалов, сообщает информационное агентство Reuters.

Вебсайт Hamilton 68 создан международной группой программистов и исследователей, работающих в рамках проекта Alliance for Securing Democracy, финансируемого неправительственной организацией Германский фонд Маршалла.

Согласно организаторам проекта, они выявили около 600 пользователей «Твиттера», имеющих, по их данным, прямое или косвенное отношение к Кремлю и вовлеченных в российские пропагандистские операции в киберпространстве. Среди отслеживаемых в «Твиттере» - RT и Sputnik. Объектом наблюдения также являются так называемые боты и киборги - автоматические и полуавтоматические программы, тиражирующие на интернете российские пропагандистские материалы и фальшивые новости. По словам представителя Фонда Маршалла, организаторы нового сайте не утверждают, что все 600 пользователей, за которыми они наблюдают, получают деньги от Кремля, но практически нет сомнений в том, что они распространяют российскую дезинформацию.

Проанализировав данные последних 10 дней, сайт Hamilton 68 пришел к выводу, что в оригинальных сообщениях, отслеживаемых им пользователей, доминировали темы, связанные с американской внутренней политикой, конфликтом в Сирии и расследованием российского вмешательства в американские президентские выборы. 30 сообщений были враждебны Демократической партии, 14 оценивали деятельность президента Трампа в положительном свете. Из 18 сообщений, посвященных войне в Сирии, 14 представляли собой критику действий США в этой стране, 4 - высоко оценивали действия России и ее союзников.