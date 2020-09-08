Пролетарка. Разрушенный рай для советских рабочих

Когда-то Пролетарка в Твери была элегантным комплексом, спроектированным как образцовое жилье для рабочих. Комплекс строился довольно долго, с середины XIX века, и полностью был готов за несколько лет до большевистской революции. Помимо домов для 15 тысяч служащих текстильной фабрики, проект включал в себя общественные и хозяйственные здания: магазины, библиотеку, больницу и театр. Но в СССР эти здания не ремонтировались, и теперь Пролетарка – символ нищеты и упадка.



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