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Пролетарка. Разрушенный рай для советских рабочих

Когда-то Пролетарка в Твери была элегантным комплексом, спроектированным как образцовое жилье для рабочих. Комплекс строился довольно долго, с середины XIX века, и полностью был готов за несколько лет до большевистской революции. Помимо домов для 15 тысяч служащих текстильной фабрики, проект включал в себя общественные и хозяйственные здания: магазины, библиотеку, больницу и театр. Но в СССР эти здания не ремонтировались, и теперь Пролетарка – символ нищеты и упадка.
Пара сидит рядом с общежитием &quot;Париж&quot;, которое называют еще &quot;Дом, построенный Саввой Морозовым&quot;. Это одно из красивейших зданий тверского комплекса
1 Пара сидит рядом с общежитием "Париж", которое называют еще "Дом, построенный Саввой Морозовым". Это одно из красивейших зданий тверского комплекса
Двор Пролетарки &ndash; это 50 зданий. Раньше здесь даже была обсерватория &nbsp;
2 Двор Пролетарки – это 50 зданий. Раньше здесь даже была обсерватория
 
Детям приходится играть в коридорах, потому что в тесных комнатах общежития места для этого нет &ndash; в некоторых комнатах вместе живут пять человек
3 Детям приходится играть в коридорах, потому что в тесных комнатах общежития места для этого нет – в некоторых комнатах вместе живут пять человек
Женщина готовит на общей кухне. Как и большая часть коммунального жилья, это место перестало быть раем для рабочих после распада СССР, так как в конце 90-х текстильная фабрика закрылась из-за невозможности конкурировать с продукцией из Китая
4 Женщина готовит на общей кухне. Как и большая часть коммунального жилья, это место перестало быть раем для рабочих после распада СССР, так как в конце 90-х текстильная фабрика закрылась из-за невозможности конкурировать с продукцией из Китая

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