"Русские против русских". Соцсети о полковнике "в плену" у Пригожина

Ничего особенного, просто бойцы ЧВК "Вагнер" "взяли в плен" полковника российской армии и выложили в сеть видео его допроса.

Якобы части министерства обороны мешали вагнеровцам выйти из Бахмута и заминировали дорогу, но, по словам полковника Винивитина, сделал он это из-за того, что был пьян!

Александр Плющев:

Ничего особенного, пресс-служба Пригожина отчиталась о пленении подполковника российской армии. Жду, когда Шойгу позовут в церковь его забирать.

Александр Невзоров:

Пригожин, как известно взял в плен подполковника ВС РФ, начавшего боевые действия с его чвк.

Странное крохоборство. Пригожин мог бы не размениваться на подполковников, а сразу взять в плен шойгу.

Павел Иванкин:

Происходящее удивляет: бойцы частного военного формирования задержали/пленили подполковника армии РФ и словно школьника его отчитывают. С такой субординацией далеко не уедут.

Марина Ахмедова:

Это вообще что такое? Я все жду, неделями жду и жду, когда это непотребство прекратится. И для этого непотребства я уже не могу найти никакого оправдания. Все эти разборки перешли допустимую грань. С 14-го года я видела разных военных, я видела военных в разных обстоятельствах. Я видела военных, которым не поставлялись боекомплекты, а они сидели в щедро поливаемых со стороны ВСУ окопах. Но они не позволяли себе не то, чтобы брать в плен кого-то из своих, выкладывать видео с допросом, но и в принципе говорить против своих. Все это уже настолько перерастает из служения Родине в спазмы больного тщеславия, что и от этого хочется отмахнуться, чтобы больше это, конкретно вот это уже не летало перед глазами.

Дмитрий Колезев:

Если это правда, то прецедент боестолкновения частной армии Пригожина с регулярной армией у нас уже есть. "Вы находитесь здесь", что дальше?

Игорь Стрелков:

Очередной шаг к Смуте. Широкий. Даже если (скорее всего, кстати) речь идет всего лишь о "дружественном огне" и несогласованности действий (что на фронте сплошь и рядом) – заявления Пригожина и эта публикация – это провокация открытой войны между подразделениями, ранее сражавшимися по одну сторону фронта. По хорошему – Пригожина за это необходимо немедленно арестовать и предать военному суду. Но никто этого, по всей видимости, делать не намерен и не будет... Катимся вниз дальше...

Игорь Тышкевич:

Минирование, вполне вероятно, произошло несколькими днями (если не неделями) ранее. Вероятнее всего в период, когда Пригожин выдвинул свой ультиматум о передаче Бахмута «армейским подразделениям». В МО РФ не было понимания кто должен сменять пригожинские отряды и, вполне логично, что могло пройти минирование для недопущения несанкционированного выхода вагнеровцев из Бахмута. Тем более, что речь идёт о фугасах на «ручном» управлении.

Знал ли об этом Пригожин? Вероятнее всего, да. Почему не заявил сразу? Не стоит забывать, что упомянутый персонаж весьма профессионально работает на информационном поле. И поднятие такого кейса целесообразно в нужное время и при нужных обстоятельствах.

И тут давайте вспомним логику действий Пригожина. Ему крайне важно было вывести свои подразделения в тыл. Так он сохранял часть своей ЧВК и мог вновь стать крайне «нужным» при начале наступления ВСУ. Ведь 20-25 тысяч резерва лишними не бывают. А владелец ЧВК «Вагнер» на этом фоне вновь бы выступил «спасителем России» на фоне неспособности ведомства Шойгу решать поставленные задачи.

Майкл Наки:

Помимо ВСУ и РДК, теперь еще и ЧВК "Вагнер" борется с солдатами РФ. Еще после первого заявления Пригожина с угрозой вывести из Бахмута бойцов, я предположил, что Минобороны может начать препятствовать этому, и не только словами. Судя по всему, это и попытались сделать. В версию, что пьяный Винивитин сказал минировать пути, по которым вагнеровцы будут отходить, мне верится слабо. Иными словами, пьяный разгоряченный военный, вместо того чтобы накатить и сказать "херачьте по ним артой", предпочитает осуществить именно минирование? Не очень правдоподобно.

Думаю, это были осознанные действия со стороны руководства Минобороны. Расчет был на то, что "Вагнер" увидит это и останется в Бахмуте. Но Пригожин пошел на конфронтацию. В большое месиво это Минобороны превращать не решилось, потому что началась бы мясорубка. Поэтому было найдено такое решение — списать всё на "синьку".

Аббас Галлямов:

Если уж тебя поймали за руку, то лучше выглядеть криворуким идиотом, чем интриганом и предателем. За первое – просто подзатыльников надают, а за второе и голову оторвать могут.

Развитие последовало интересное. Ранее во время рейда в Белгородскую область подконтрольные ВСУ боевые группировки, состоящие из россиян, предположительно взяли в плен несколько российских военных. Теперь они предложили Пригожину обменять их на полковника Винивитина.

Канал "Кепка Пригожина" выложил его короткий комментарий:

Подполковник 72-й бригады, он не в плен взят. Он был задержан и передан для проведения следственных действий. Ну и естественно, никого из русских в обмен на русских мы отдавать не готовы

Альфред Кох:

Я заметил, кстати, еще один интересный нюанс. “Российский добровольческий корпус” (РДК) во главе с “White Rex” Денисом Капустиным показал пленных российских солдат, которых он предлагал забрать губернатору Гладкову. А когда тот за ними не явился, то передал их в обменный фонд ВСУ.

Руководитель же Легиона “Свободная Россия” (ЛСР) некто по прозвищу “Цезарь”, предложил обменять пленных на захваченного вагнеровцами подполковника Веневитинова. На что Капустин саркастически заметил, что если у Легиона есть какие-то свои пленные, то пусть их и меняет, а он своих уже передал ВСУ.

Из этого можно сделать вывод, о котором уже давно говорят многие наблюдатели: никакого ЛСР не существует. Он (в отличие от РДК) не более, чем информационный фантом, придуманный украинскими пропагандистами для раскрутки деятелей типа Ильи Пономарева.

И место этого “Цезаря” в одной палате с этим новоявленным “Наполеоном”. Или, если хотите, “Че Геварой”, памятуя его увлечение левым экстремизмом. Я охотно признаю свою ошибку, если существование ЛСР подтвердит кто-то заслуживающий доверие. Например, тот же Денис Капустин.

Надо отметить, что, по данным ГУР, полковник, документы которого выложил Пономарёв, уже убит. Впрочем, это не так важно, комментаторов завораживает сам факт всех этих переговоров.

Анатолий Несмиян:

Чёт-как-то спецоперация свернула уже совсем не туда. Русские воюют с русскими и предлагают обменяться друг с другом русскими пленными, которых взяли в бою с русскими военными. Я как-то упустил, когда денацификация с демилитаризацией обернулись какой-то неожиданной своей стороной.

Михаил Пожарский:

Итак, оценим последние новости. Евгений Пригожин, герой России и руководитель российского ЧВК Вагнер, по обыкновению ругал российское Министерство обороны и походя сказал, что не знает, чем там занято подразделение российской Росгвардии "Ахмат". В ответ Адам Делимханов, герой России и депутат российского парламента, ответил Пригожину, что не его ума дело, но вообще можем забить стрелку и обсудить по-мужски. Аналогичное заявление выпустил Магомед Даудов, герой России и председатель парламента российского региона. А также Апти Алаудинов, герой России и командир отряда Росгвардии "Ахмат". Пригожин ответил, ответили командиры ЧВК Вагнер – все сплошь герои России. Кто-то даже выложил фото разрушенного российского города Грозный с подписью "можем повторить". Но затем Рамзан Кадыров, герой России и глава российского региона, позвонил Пригожину. По словам Пригожина, они решили спустить вопрос на тормозах. А так, мол, российская ЧВК Вагнер могла бы схлестнуться с российской Росгвардией "Ахмат", но победитель очевиден, а крови было бы много, поэтому ныне решили воздержаться.

Одновременно россиянин Денис Капустин (не герой России, если что, а только гражданин) уже неделю рейдит российский регион в компании других россиян. Вчера россиянин Капустин предложил российскому губернатору встретиться в церкви, чтобы передать ему пленных россиян, которых захватил Капустин. Губернатор ответил, мол, сама приезжай ко мне на КПП раз первая позвонила. Забрать пленных россиян у россиянина Капустина порывался россиянин Пригожин, добавив также, что у российского губернатора нет яиц. Но что-то не срослось, поэтому россияне так и не встретились друг с другом. К вечеру подоспела вишенка на торте: ЧВК Вагнер сообщили, что взяли в плен... российского подполковника, который с ротой солдат сначала обезоружил группу ЧВК Вагнер, а потом пьяным обстрелял машину ЧВК Вагнер. На видео подполковник грустный. Видимо, протрезвел.

Тем временем, как сообщает новостное агентство CCB, в вооруженных силах Украины случился крупномасштабный кризис снабжения. Заводы НАТО работают день и ночь, но все равно не могут обеспечить потребности ВСУ в попкорне.

Денис Греков:

В принципе, уже довольно давно очевидно, что путинский режим уничтожал в РФ государство. Сейчас Россия имеет failed state. Сейчас сломалось последнее, что они разрушили по собственной дурсти, хотя ради самосохранения надо было из последних сил держать – у режима больше нет монополии на внешнее и внутреннее насилие.

На фоне того, что путинские функционеры, в целом, сами по себе ничтожны вне работающей на них системы, последствия будут ужасны.

Именно об этом на самом деле случились недавние диалоги между Пригожиным-Кадыровым, Капустиным-Гладковым и Пригожиным-Капустиным.

Борис Цейтлин:

В разделе африканистики, которая занимается рухнувшими государствами, есть такой термин "warlordism", то есть власть полевых командиров, нечто навроде атаманщины. Причем, это могут быть как лидеры незаконных военных формирований, так и чиновники силовики, которые вышли за рамки правового поля, а точнее законодательного фасада, имитирующего правовое государство. Если хотите понять мордор – изучайте Центральную Африку.