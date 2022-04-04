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"Русские танцовщицы" Эдгара Дега стали "украинскими"

Протест против войны в Украине у Лондонской национальной галереи

Лондонская национальная галерея переименовала картину на фоне событий в Украине

Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега "Русские танцовщицы" после российского вторжения в Украину . Теперь она называется "Украинские танцовщицы". На картине, выполненной пастелью, изображена группа танцующих женщин в народных костюмах с вплетенными в волосы лентами желтого и синего цветов.

Решение о переименовании картины, которая в настоящее время не выставлена в экспозиции, было принято после призывов украинцев в социальных сетях. В частности, с такой просьбой обратились украинская художница Мириам Найем.

"Название этой картины является предметом постоянных дискуссий на протяжении многих лет и освещается в научной литературе, однако за последний месяц ему уделялось повышенное внимание в связи с текущей ситуацией. Поэтому мы сочли подходящим моментом обновить название картины, чтобы оно лучше отражало ее сюжет", - заявил представитель Национальной галереи.

После этого решения прозвучали призывы к другим музеям переосмыслить "ленивые" интерпретации и неправильное определение украинского искусства и наследия, пишет The Guardian.

Пастель, изображающая танцовщиц в традиционных украинских костюмах, была написана Эдгаром Дега в 1899 году, не имела отдельного названия и входила в серию "Русские танцовщицы", которая в разные годы также называлась "Русский балет. Три танцовщицы" и "Три балерины в русских костюмах".

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