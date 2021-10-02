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Русский день сурка | Грани времени с Мумином Шакировым

Русский день сурка | Грани времени с Мумином Шакировым
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Русский день сурка | Грани времени с Мумином Шакировым

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ФСБ утвердила перечень несекретных данных, за сбор которых можно стать «иноагентом», полиция гоняется по дворам за коммунистами, максимальные штрафы гражданским активистам, Михаил Саакашвили в Грузии, Роман Доброхотов объявлен в розыск, а в Исаакиевском соборе венчается наследник дома Романовых.

• ФСБ утвердила перечень несекретных данных, за сбор которых можно стать «иностранным агентом», судебные приставы приходят в университет, полиция гоняется по дворам за коммунистами, максимальные штрафы гражданским активистам, Михаил Саакашвили в Грузии, Роман Доброхотов объявлен в розыск, а в Исаакиевском соборе в Петербурге венчается наследник дома Романовых. Русский день сурка
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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Леонидом Гозманом, с гл. редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым, с научным редактором журнала Russland-Analysen Фабианом Буркхардтом, с аналитиком в области нефтегазовой промышленности Михаилом Крутихиным и с руководителем Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе.
Репортажи Ивана Воронина, Алены Вершининой и Артема Радыгина.
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