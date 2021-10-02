Русский день сурка | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Леонидом Гозманом, с гл. редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым, с научным редактором журнала Russland-Analysen Фабианом Буркхардтом, с аналитиком в области нефтегазовой промышленности Михаилом Крутихиным и с руководителем Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе.

Репортажи Ивана Воронина, Алены Вершининой и Артема Радыгина.