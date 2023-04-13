"Русский ИГИЛ". Соцсети о видео с убийством украинского пленного

Одно из наиболее обсуждаемых событий недели - публикация зверского видео, на котором люди, предположительно являющиеся российскими военными (и, вполне вероятно, "вагнеровцами") отрезают голову человеку, который, очевидно, является украинским военнопленным. Само видео было сделано ещё прошлым летом, но стало известно о нем только теперь.

Российские пропагандисты отбиваются от него привычными способами.

Юлия Витязева:

Безотносительно распространяемого со скоростью горячих пирожков видео казни якобы пленного украинца, стоит отметить, что «нормальная» армия США за последние 80 лет прославилась таким садизмом, геноцидом и террором, что в некоторых случаях меркнут даже нацисты. Но это, понятное дело, другое.

Что же касаемо обсуждаемого видео, то хоть одна часть моего разума и шепчет, что на войне бывает всякое, но другая продолжает настаивать на том, что это - очередная украинская закладка, которую вбросили сейчас, перед заседанием на Рамштайне, с целью выцыганить из «партнеров» оружие и деньги. Ну и внимание, конечно.

Сергей Марков:

1. Наиболее вероятно, это видео снято психически больными активистами.

2. Также вероятно, что видео снято СБУ или военной разведкой Украины.

3. Вероятность того, что видео снято российскими солдатами есть, но совершенно минимальна. Дураки есть везде.

4. Политика марионеточного государства Украины- ненависть к русским.

5. Политика государства России - дружба к украинцам.

6. Справка. Украинцы это часть русского народа, живущие на территории Украины.

7. Характерно, что это видео активно распространяется не сторонниками СВО, а сторонниками киевской хунты.

Егор Холмогоров:

Когда вам показывают отрезание головы, от вас хотят не того, чтобы вы не отрезали никому голову. Я уверен, - вы и так этого делать не будете.

От вас хотят и не того, чтобы вы помешали кому-то другому отрезать головы - уверен, что у подавляющего большинства моих читателей таких знакомых нет и повлиять на этих жестоких людей вы никак не можете.

Показывая вам эти страшные кадры, от вас хотят одного - чтобы когда будут поступать кадры с украинскими жестокостями в адрес наших пленных (а они в свой контрнаступ планируют их много), вы бы молчали или вздыхали "Наши тоже так делают".

Чтобы когда они будут сбрасывать в ров тела замученных "коллаборационистов" или взрывать людей в тылу с помощью статуэток, или распинать православных только за то, что они не хотят подчиняться раскольникам, вы бы закатывали глаза: "Ну и наши не ангелы".

От вас хотят, чтобы вы разрешили украинцам отрезать русским головы.

Разрешил - порядочный отзывчивый человек. Можешь идти дальше.

Не разрешил - отвратительный носитель готтентотской морали. Сейчас наш этический трибунал с тобой разберётся.

Запомните - любая самая справедливая, равно как и самая несправедливая война - это каскад жестокостей и зверств с обеих сторон.

Антон Красовский:

Ну и не должно быть ни у одного русского никаких сомнений: Зеленский и его свора, Байден и его банда, англичане, немцы, французы в своих правительствах — истинные военные преступники.

Виновные в пытках, ритуальных убийствах, изнасилованиях, бесчеловечных казнях.

Это просто не люди. Это какой-то межзвездный мусор.

Все они должны быть осуждены!

Но в целом видео вызывает ужас и гнев.

Светлана Ильинская:

Я цепенею от тех зверств, которые эти нелюди творят в Украине.

Эта страна населена чудовищами, ублюдками, где убийца, казнивший кувалдой зека, встречается для дружеской беседы с омбудсменом по правам человека, где 64 воинской части, которая насиловала и убивала в Буче присваивают звание гвардейской, где с экранов государственного телевидения призывают топить и убивать украинских детей, где одной из республик руководит тот, кто сам отрезал русским головы во время чеченской войны, где за слова "нет войне" сажают на 7 лет, эта страна начала разрушительную, континентальную войну с аннексией территорий, эта страна сейчас возглавляет Совет безопасности в ООН.

Хорошо, что я ненадолго в этом мире. Это не то место, где хочется жить.

Александра Филоненко:

Если даже после этого ООН хоть что-то адекватное не сделает, то мы точно живём в конце времен и всякая человеческая мораль окончательно попрана. ИГИЛ хотя бы в ООН не председательствовало...

Роман Доброхотов:

Слово «звери» в этом контексте оскорбляет зверей, я считаю. Звери не получают садистского удовольствия от мучений своих жертв. Подходящего слова для этой мразоты просто не существует в языке.

Александр Коваленко:

Знаете, что самое ужасное в видео, на котором российские оккупанты отрезают голову пленному украинцу? А то, что оно вызовет ужас у цивилизованного общества, но будет иметь обратную сторону в самой россии.

Большинство россиян одобрят эту жестокость и попросят добавки!

Ведь ментальность народа современной россии - это дичайшая и жутчайшая смесь из империализма, на основе которого замешан совок, густо сдобренный гипертрофированной формой православия и жгучей порцией ИГИЛ... Да, да, современной россии очень близко ИГИЛ.

Ведь не зря второй по численности национальностью в составе ИГИЛ были именно россияне. Но ведь речь идёт сейчас не о террористической организации, а о регулярной армии. Хотя, к российской регулярной армии никогда нельзя было относится как к таковой.

Ещё одно задокументированное военное преступление. Ещё одно из десятков тысяч убийств, издевательств, изнасилований...

Сергей Лисковский:

Ну что, росияне? Чем ваша страна лучше ИГИЛ теперь? Вам нормально смотреть как ваши солдаты отрезают головы военнопленным на камеру и ржут при этом? Вы вне политики? Идите в жопу те что вне политики. Каждого кто будет мне говорить про "вне политики" буду посылать смотреть видео. И разговор буду продолжать плсле извинений за то что платили там налоги, за то, что не уехали когда поняли куда катится ваша чертова диктатура, за то что до сих пор имеете паспорт страны-террориста и не пробуете от него избавиться. Несправедливо? Да. А головы резать связанным военопленным справедливо? Нет. И мне уже все равно насколько вы там не причем. Вы должны извиняться перед моим народом еще десяток поколений. Именно вы и именно за тех, кто отрезает головы. Может быть я потом изменю свое мнение. Но сейчас оно такое. Это не русофобия. Это мизоросия. Я презираю каждого, кто прячется за "явнеполитики" и "янепричем", каждого, кто после 2014, а тем более после 2022 продолжает платить в казну государства-террориста деньги, сотрудничать, покупать там машины и делать вид что все ок.

Леонид Невзлин:

То, что фашистская РФ стала хуже, чем третий рейх, очевидно, как то, что русские «мясники» хуже немецких фашистов. Теперь ещё немного и они превзойдут в жесткости, бесчеловечности и дикости Исламское государство. Для тех, кто посмотрел видео с отрезанием ублюдком Вагнера головы украинского солдата, мои мысли и эмоции понятны и очевидны. Такая Россия не имеет право на существование. Такие «люди» не могут быть частью человеческой цивилизации. Украина с этим не сама справится, ее задача- освободить свои оккупированные рашистами территории. Дальнейшую судьбу РФ должен решать цивилизованный мир. Одних международных трибуналов над российской мафией и выплаты репараций Украине тут не хватит. Развалом страны тоже ограничится не удастся. Необходимо жесткое военно-политическое решение. И дальнейший план контроля над территориями бывшей РФ.

Артур Фред:

"...наши мальчики оказывается отрезают головы живым украинским пленным, а мы думали что такое они делали только в Чечне, видимо их довели, ведь кувалдой угрожают нашим мальчикам, они устали, война есть война, дело в пропаганде, поэтому наши мальчики избивают наших девочек, жен и сестер, а на праздники ВДВ мы не ходили, чо? мы разве не знаем, когда наши выпьют, им всякое в голову приходит, если бы мальчикам Пушкина читали они стали бы лучше..." - так наверняка говорят многие.

Или думают.

Насчет того, что некоторые станут писать, мол "так делают именно русские" - сегодня в Мьянме военные разбомбили свою деревушку, где мирные жители собрались нечто праздновать, в основном дети, женщины, старики.

До ста человек погибло.

Ну и конечно в ИГИЛь такие казни были постоянны, думаю там российские солдаты и научились.

На войне противники часто перенимают методы врага, именно этим война особенно ужасна.

Что самое страшное в данном случае - Кремль тоже берется чего-то там "расследовать" и этот бесконечный цинизм путинистов приучает многих людей к тому, что можно делать что угодно.

Как угодно.

И зачем угодно.

Просто так делать, ради какого-то ихнего удовольствия.

Или крутизны.

Ведь в бывшей Югославии тоже резали, еще и похлеще резали.

И да, конечно культура какая бы она ни была (как бы ее не называли) никоим образом не способна останавливать такие жуткие убийства, но это вовсе не значит что культура поэтому виновна.

Виновно именно одичание, тот невыносимый фокус на котором стоит РФ уже долгие годы - "правды нет, всё относительно, главное выкрутиться, погромче орать, отрицать, путать, делать большие глаза, тыкать мозольные ладони, угрожать, хамить, дышать водярой или иронизировать над всем" - их так научили мелкие уголовники и чекисты.

И да - те кто сейчас идут в армию России будут делать тоже самое, пока их не убьют.

Вот это видео должно стать приложением к повестке, дополнительным так сказать - извещением, аттачкой такой.

Чтобы потом не говорили: "а мы не знали".

Дмитрий Галко:

Вместо развернутой аргументации с экскурсами в историю я предлагаю читателю посмотреть комментарии в российских пабликах, где обсуждают видео с отрезанием головы украинскому пленному. И попробовать там найти тех, кто искренне ужаснулся тому, что творят солдаты его армии. Кого бы трясло от того, что он увидел. Спойлер: это будет трудно, мне, например, не удалось. Максимум, на что их хватает, это посетовать на ущерб для имиджа российской армии. Дескать, мы все понимаем и не осуждаем, но зачем видео-то выкладывать.

Олег Пшеничный:

В заголовках мировых новостей, включая «Аль Джазиру», Российская Федерация и ИГИЛ стоят рядом.

Международный авторитет растет не по дням, а по часам.

Аббас Галлямов:

Ролик с отрезанием головы украинскому солдату напоминает, какому кровожадному монстру противостоят ВСУ. Он вновь заставляет мир восхищаться мужеством людей, не побоявшихся встать на пути у этого зверя.

А ещё это видео создает серьёзную проблему западным «путинферштеерам». На время им придётся замолчать. Это значит, что возрастает шанс на поставку в Украину дополнительной порции западного оружия.

Родители тех из российских солдат, по которым что-то из той порции прилетит, могут быть благодарны авторам ролика. Как говорится, круговорот добра в природе. Репьём осеешься, не жито и взойдёт.