Сын Дмитрия Медведева Илья стал секретарём совета по инновационному и технологическому развитию партии "Единая Россия", которую возглавляет его отец.

Медведев-младший, по словам источника РБК, будет координировать работу совета и "курировать его содержательную и смысловую повестку".

Илье Медведеву 30 лет, в 2022 году он вступил в "Единую Россию" и с тех пор занимается проектами партии. В 2023 году он стал одним из координаторов портала "Я в России" - для оказания помощи в предоставлении государственных услуг жителям оккупированных регионов Украины.

Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и Reuters объявил, что военная победа России уже просматривается, а президенту Украины Зеленскому "не сносить головы".

