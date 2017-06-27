Русско-кавказская война в рисунках Теодора Горшельта

Теодор Горшельт (16 марта 1829 — 3 апреля 1871) — немецкий живописец и рисовальщик, баталист. В 1858 году отправился на Кавказ, принимал участие в экспедиции генерала Вревского в Дагестан. В 1859 году участвовал в зимнем походе генерала Евдокимова в Чечню и в военных действиях против черкесов черноморского прибрежья, был свидетелем пленения Шамиля. Всего на Кавказе провел пять лет, после чего вернулся в Мюнхен.



Рисунки из Теодор Горшельт. Кавказские походные рисунки, 1896. Часть 1

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