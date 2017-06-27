Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Фотогалереи

Русско-кавказская война в рисунках Теодора Горшельта

Теодор Горшельт (16 марта 1829 — 3 апреля 1871) — немецкий живописец и рисовальщик, баталист. В 1858 году отправился на Кавказ, принимал участие в экспедиции генерала Вревского в Дагестан. В 1859 году участвовал в зимнем походе генерала Евдокимова в Чечню и в военных действиях против черкесов черноморского прибрежья, был свидетелем пленения Шамиля. Всего на Кавказе провел пять лет, после чего вернулся в Мюнхен.

Рисунки из Теодор Горшельт. Кавказские походные рисунки, 1896. Часть 1
Показать больше
Осада аула Ведено, 1859 г.
1

Осада аула Ведено, 1859 г.

Осада аула Ведено, Куринский полк, 1859 г.
2

Осада аула Ведено, Куринский полк, 1859 г.

Черкесы
3

Черкесы

Чеченский аул
4

Чеченский аул

Загрузить еще

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG