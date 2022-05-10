Rutube приостановил работу после кибератаки

Российский видеохостинг Rutube продолжает восстановительные работы после кибератаки, которой, по словам представителей хостинга, он подвергся 9 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале Rutube, сайт по-прежнему недоступен.
В компании сообщают, что ресурс подвергся так называемой APT-атаке. "Кто-то очень хотел помешать RUTUBE показать парад Победы и праздничный салют", - говорится в одном из сообщений.
Как утверждает источник The Village, близкий к руководству хостинга, атака началась около пяти утра 9 мая. Хакерам удалось "полностью удалить код сайта", после чего видеосервис "не подлежит восстановлению". По мнению источника, атака стала возможной из-за утечки кодов для доступа с сайту. Уточняется, что контент не пострадал.
Rutube считается альтернативой американскому видеохостингу Youtube, которую используют российские государственные компании и медиа.
- Накануне Дня Победы хакеры также взломали программу передач ряда операторов платного российского телевидения. Вместо названий программ в ночь на 9 мая там появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне". Уточняется, что атаке подверглись МТС ТВ, НТВ-плюс, "Ростелекома" и Wink. Надпись также появилась у владельцев телевизоров Smart TV и в описании программ сервиса "Яндекс. Телепрограмма".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.