Rutube приостановил работу после кибератаки

Российский видеохостинг Rutube продолжает восстановительные работы после кибератаки, которой, по словам представителей хостинга, он подвергся 9 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале Rutube, сайт по-прежнему недоступен.

В компании сообщают, что ресурс подвергся так называемой APT-атаке. "Кто-то очень хотел помешать RUTUBE показать парад Победы и праздничный салют", - говорится в одном из сообщений.

Как утверждает источник The Village, близкий к руководству хостинга, атака началась около пяти утра 9 мая. Хакерам удалось "полностью удалить код сайта", после чего видеосервис "не подлежит восстановлению". По мнению источника, атака стала возможной из-за утечки кодов для доступа с сайту. Уточняется, что контент не пострадал.

Rutube считается альтернативой американскому видеохостингу Youtube, которую используют российские государственные компании и медиа.