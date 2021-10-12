Рябков о переговорах с Нуланд: большого прогресса достичь не удалось

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков по итогам переговоров в Москве с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд заявил, что двум странам не удалось достичь значительного прогресса. По его словам, существует риск дальнейшего ухудшения отношений.

Заместитель госсекретаря США отказалась прокомментировать её итоги, заявив только, что "рада быть снова в России, занимаясь нашими двусторонними отношениями".

Рябков по итогам встречи заявил, что в вопросах, связанных с нормализацией дипломатических отношений между США и Россией, с выдачей виз и работой посольств сохраняется "кризисный потенциал". Он объясняет это тем, что Вашингтон не прислушивается к требованиям Москвы.

"Позиции сторон плохо стыкуются. Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее разговор был полезен." - заявил Рябков. Также российская сторона указала на то, что для неё не приемлемо присутствие военных США в странах Центральной Азии.

Позднее МИД России опубликовал заявление по итогам встречи Сергея Рябкова и Виктории Нуланд. В нём говорится, что российская сторона предложила США снять все ограничения на работу посольств и генконсульств. В заявлении также отмечается, что "враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации".

Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию 11 октября. Он продлится до 13 октября. Кроме переговоров с Рябковым, она дипломат встретится с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым. Ранее Нуланд находилась в российском санкционном списке, и ей отказывали в выдаче визы. Для того, чтобы она могла попасть в Россию, США выдали визу и исключили из санкционных списков исполняющего обязанности замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константина Воронцова.

Российские официальные лица критически относились к деятельности Виктории Нуланд с момента её назначения на пост помощника госсекретаря в 2013 году. Наибольшую известность в России она приобрела после поддержки участников Евромайдана на Украине в 2014 году.

Нуланд неоднократно высказывалась за ужесточение санкций в отношении России. В своей статье, написанной в июне 2020 года, она заявила, что успех на международной арене стал возможен для Кремля лишь благодаря излишней мягкости со стороны Вашингтона.