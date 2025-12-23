Рябков заявил о новых контактах с США об "устранении раздражителей"

Россия и США провели очередной раунд контактов по "устранению взаимных раздражителей". Об этом в интервью "Интерфаксу" сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он не уточнил, где и когда состоялись эти контакты и кто в них участвовал. Из слов Рябкова следует, что они не дали практических результатов.

По словам российского замминистра, "повестка дня

обсуждалась на достаточно серьезном уровне", есть отдельные темы где "фиксируется продвижение", но "главные вопросы по-прежнему подвешены". Для их решения, по мнению Рябкова, возможно, понадобятся "импульсы на политическом уровне".

"Взаимными раздражителями", как следует из предыдущих заявлений представителей МИД, в Москве считают в частности действующие сейчас ограничения на работу диппредставительств обеих стран, в том числе арест российской дипломатической собственности. Речь идёт также об отсутствии прямого авиасообщения между странами и ряде других вопросов. Несколько раундов переговоров об "устранении раздражителей" прошли весной и летом, впоследствии о них до сегодняшнего дня не сообщалось.

Тема санкций обсуждается отдельно, в контексте мирного урегулирования в Украине - по этому вопросу российскую сторону в контактах с США в последнее время представляет не МИД, а спецпосланник российского президента Кирилл Дмитриев.

По словам Рябкова, следующий раунд переговоров может состояться в начале весны.

Американская сторона пока не комментировала утверждения российского чиновника.

Российские представители, включая президента Владимира Путина, неоднократно положительно высказывались о стремлении администрации президента Дональда Трампа положить конец войне в Украине и наладить отношения с Россией. На практике за прошедший почти год с момента смены администрации в Вашингтоне не было принято каких-либо решений, которые свидетельствовали бы об улучшении отношений. В октябре США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефти" и "Лукойла".