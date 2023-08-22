Рядовой получил 5 лет за оставление части в Новосибирске

В Новосибирске военный суд назначил пять лет колонии-поселения рядовому Василию Ананьеву по статье об оставлении части в период мобилизации. Об этом сообщает Второй Восточный окружной военный суд.
По данным суда, Ананьев покинул воинскую часть 10 декабря 2022 года, уехав домой для отдыха от "исполнения воинских обязанностей". 21 февраля 2023 он узнал, что находится в розыске. После этого военнослужащий добровольно прибыл в военный комиссариат. Приговор не вступил в законную силу, осужденный может его опротестовать.
- С началом мобилизации для войны против Украины российские власти ужесточили ответственность за неисполнение приказа, избиение командира, оставление части, дезертирство, нарушение правил службы и утрату военного имущества. Большинство статей предусматривают сроки 10-15 лет. Также в уголовном кодексе появились составы преступлений по мародерству и добровольной сдаче в плен.
- В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые увеличили тюремные сроки за оставление места службы в условиях боевых действий и мобилизации. Первое уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года в Мурманске.
- Путин объявил о мобилизации россиян на войну с Украиной в конце сентября 2022 года. Чуть больше месяца спустя он сообщил, что мобилизация окончена, однако указ об этом так и не подписал. Позже в ответ на депутатский запрос администрация президента подтвердила, что указ о мобилизации продолжает действовать.
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