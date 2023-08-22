Рядовой получил 5 лет за оставление части в Новосибирске

В Новосибирске военный суд назначил пять лет колонии-поселения рядовому Василию Ананьеву по статье об оставлении части в период мобилизации. Об этом сообщает Второй Восточный окружной военный суд.

По данным суда, Ананьев покинул воинскую часть 10 декабря 2022 года, уехав домой для отдыха от "исполнения воинских обязанностей". 21 февраля 2023 он узнал, что находится в розыске. После этого военнослужащий добровольно прибыл в военный комиссариат. Приговор не вступил в законную силу, осужденный может его опротестовать.