Рютте: Китай может попросить Россию напасть на территорию НАТО

Глава НАТО Марк Рютте не исключил, что в случае если Китай решится применить силу в отношении Тайваня, то лидер КНР Си Цзиньпин попросит президента России Владимира Путина "отвлечь европейцев" от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, "напав на территорию НАТО".
Рютте сказал об этом в опубликованном 5 июля интервью газете The New York Times, отметив, что понимание возможности такого развития событий растёт.
По словам генерального секретаря НАТО, для сдерживания Пекина и Москвы необходимы два основных шага. Один из них связан с коллективным усилением западного альянса, "чтобы русские никогда не напали". Второй обязательной мерой Рютте назвал совместную работу с Индо-Тихоокеанским регионом в сфере оборонной промышленности и инноваций. Такое сотрудничество очень продвигает нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом, добавил Рютте.
"Перед нами огромный геополитический вызов. И это прежде всего Россия, которая восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в недавней истории. Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все члены НАТО за год", - сказал Рютте.
Интервью The New York Times с главой НАТО во многом касается отношений между Североатлантическим союзом и США после возвращения в Белый дом президента-республиканца Дональда Трампа. Как отмечается в публикации, Трамп долгое время был скептиком в отношении НАТО, а во время своего первого срока в частном порядке даже грозился выйти из организации.
Отвечая на один из вопросов газеты, Марк Рютте дал понять, что считает верным одно из давних требований Дональда Трампа к государствам НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП. "Президент Трамп заслуживает всей похвалы, потому что без его лидерства, без 2% в нынешнем году и без 5% к 2035 году мы бы никогда не смогли достичь соглашения по данному вопросу", - сказал глава НАТО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце июня во время поездки в Кыргызстан заявил, что увеличение военных бюджетов стран-членов НАТО "приведёт к краху этой организации". Лавров тогда же подчеркнул, что страны-члены НАТО в принятии решений руководствуются "выдумками и высосанными из пальца угрозами".
- В декларации, принятой на саммите Североатлантического союза в Гааге 25 июня 2025 года, подчёркивалось, что Россия является "долгосрочной угрозой" безопасности в Евроатлантическом регионе. Союзники согласились с необходимостью повысить расходы, связанные с обороной, до 5% ВВП к 2035 году.
- Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией, заявляя, что готов применить силу в случае, если будет необходимо установить контроль над островом. При этом большинство тайваньцев поддерживают де-факто независимость Тайваня и его демократический статус. В любой потенциальный военный конфликт вокруг острова могут быть вовлечены США, которые являются участником нескольких региональных коалиций и, согласно принятым в Соединенных Штатах законам, любые угрозы Тайваню рассматривают как проблему "исключительной серьезности".
- Китай декларирует нейтральную позицию в войне России против Украины и призывает к миру. Одновременно КНР продолжает активные контакты с Москвой. Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались десятки раз и подписали соглашение о стратегическом партнёрстве без ограничений в феврале 2022 года, менее чем за три недели до того, как Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. Китай является крупнейшим торговым партнёром России, помогая ей преодолевать последствия западных экономических санкций.