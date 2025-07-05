Рютте: Китай может попросить Россию напасть на территорию НАТО

Глава НАТО Марк Рютте не исключил, что в случае если Китай решится применить силу в отношении Тайваня, то лидер КНР Си Цзиньпин попросит президента России Владимира Путина "отвлечь европейцев" от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, "напав на территорию НАТО".

Рютте сказал об этом в опубликованном 5 июля интервью газете The New York Times, отметив, что понимание возможности такого развития событий растёт.

По словам генерального секретаря НАТО, для сдерживания Пекина и Москвы необходимы два основных шага. Один из них связан с коллективным усилением западного альянса, "чтобы русские никогда не напали". Второй обязательной мерой Рютте назвал совместную работу с Индо-Тихоокеанским регионом в сфере оборонной промышленности и инноваций. Такое сотрудничество очень продвигает нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом, добавил Рютте.

"Перед нами огромный геополитический вызов. И это прежде всего Россия, которая восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в недавней истории. Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все члены НАТО за год", - сказал Рютте.

Интервью The New York Times с главой НАТО во многом касается отношений между Североатлантическим союзом и США после возвращения в Белый дом президента-республиканца Дональда Трампа. Как отмечается в публикации, Трамп долгое время был скептиком в отношении НАТО, а во время своего первого срока в частном порядке даже грозился выйти из организации.

Отвечая на один из вопросов газеты, Марк Рютте дал понять, что считает верным одно из давних требований Дональда Трампа к государствам НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП. "Президент Трамп заслуживает всей похвалы, потому что без его лидерства, без 2% в нынешнем году и без 5% к 2035 году мы бы никогда не смогли достичь соглашения по данному вопросу", - сказал глава НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце июня во время поездки в Кыргызстан заявил, что увеличение военных бюджетов стран-членов НАТО "приведёт к краху этой организации". Лавров тогда же подчеркнул, что страны-члены НАТО в принятии решений руководствуются "выдумками и высосанными из пальца угрозами".