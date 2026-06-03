Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве по итогам заседания совета Украина-НАТО, который впервые собрался в Киеве, 3 июня заявил, что Россия не демонстрирует каких-либо признаков того, что собираются прекращать агрессию в Украине.

"Об этом свидетельствуют жестокие атаки на Киев и другие города Украины. Еще больше погибших среди гражданских лиц, много раненых, нанесено много ущерба", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Рютте отметил, что считает важным проведение встречи в Украине. Формат заседания, по его словам, "помогает сфокусировать внимание партнеров на ключевых вопросах безопасности".

По итогам заседания украинский президент добавил, что Киев предоставит странам, где были обнаружены украинские дроны, помощь в защите их воздушного пространства. "Мы будем помогать и перехватчиками, и своими знаниями", – заявил Зеленский.

Марк Рютте также напомнил, что партнеры уже выделили Украине почти 60 миллиардов долларов в рамках программы PURL, цель которой – закупка вооружений для украинской армии у США. "Эта поддержка будет продолжаться", – отметил Марк Рютте.

Рютте по окончании визита еще раз подчеркнул, что Украина стремится к миру, о чем свидетельствует то, что на заседание в Киев приехали представители 32 стран-союзников НАТО: "Это сильный знак неизменной преданности Североатлантического союза нашему партнерству, нашей настойчивой поддержке Украины".

Глава НАТО рассказал, что на встрече обсуждалось положение на фронте, а также вызовы, которые стоят перед Украиной. Рютте напомнил, что партнеры уже выделили Украине почти 60 миллиардов долларов в рамках программы PURL, цель которой - закупка вооружений для украинской армии у США. "Эта поддержка будет продолжаться", – отметил Марк Рютте.