Rzeczpospolita: следствие подтвердило связь Невзлина и Блинова

Национальная прокуратура Польши и Агентство внутренней безопасности страны в ходе расследования дела о нападениях на российских оппозиционеров, в том числе на одного из руководителей Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова, пришла к выводу, что главный обвиняемый, юрист Анатолий Блинов, был в постоянном контакте с бизнесменом Леонидом Невзлиным и действовал "под его влиянием". Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на выводы следствия. Официально о них не объявлялось.

При этом в статье не делается выводов о том, был или не был Невзлин причастен к нападениям, и содержится предположение о том, что роль как в их организации, так и в последующем разжигании конфликта между ФБК и Невзлиным, могли сыграть российские спецслужбы. "Это дело шокирует, выглядит неоднозначно, а мотивы остаются загадочными", отмечает издание.

Ранее ФБК публиковал собственное расследование, в котором утверждалось, что заказчиком серии нападений, в том числе на Леонида Волкова в Вильнюсе в марте прошлого года, на ещё одного руководителя ФБК Ивана Жданова в Женеве и на жену сотрудничающего с ФБК экономиста Максима Миронова в Аргентине, был Невзлин, а организатором - действовавший по его поручению Блинов. Блинов впоследствии был арестован и сейчас находится в Польше под стражей. Невзлин, в прошлом один из главных акционеров ЮКОСа, живущий сейчас в Израиле и активно выступающий в поддержку Украины, какую-либо причастность к нападениям отрицает.

"Анатолий Б. (фамилия подозреваемого в публикации не называется в соответствии с польским законодательством) находился в постоянном контакте с Невзлиным во время организации нападений на Волкова в Вильнюсе, Жданова в Женеве и жену Миронова в Аргентине", — пишет Rzeczpospolita. Непосредственными исполнениями нападений были нанятые футбольные фанаты, а координировал их, как утверждается, Блинов через телеграм.

ФБК ранее публиковал фрагменты переписки, как утверждается, Блинова и Невзлина, в которой помимо прочего содержалась резкая критика деятелей ФБК. Невзлин, как утверждается, обещал за организацию нападения на Волкова 250 тысяч долларов. Rzeczpospolita при этом отмечает, что у польских следователей, по всей видимости, "нет оригинальных носителей, необходимых для оценки подлинности содержимого" опубликованной переписки.

Ещё одно возможное доказательство причастности Блинова к организации нападений, как пишет газета, показания его знакомого и предполагаемого соучастника, белорусского бизнесмена Виктара Павелки.

Всего по делу о нападениях в качестве подозреваемых проходят 11 человек. Главным образом это непосредственные исполнители, граждане Польши, связанные с криминальной средой. Утверждается, что они не знали организаторов и заказчиков нападений.

Блинову были предъявлены обвинения в подстрекательстве к нападениям на российских оппозиционеров по политическим мотивам, что карается лишением свободы на срок до пяти лет, говорится в публикации. Как следует из неё, свою вину он отрицает. Невзлин на допрос в рамках расследования не явился, однако был допрошен его бывший бизнес-партнёр Михаил Ходорковский. В ФБК его не обвиняют в причастности к нападениям, однако ставят в вину то, что он однозначно не заявил о виновности Невзлина. Конфликт помимо прочего привёл к многочисленным случаям выяснения отношений между сторонниками ФБК и Ходорковского в соцсетях.

В ФБК публикацию польского издания оценили как подтверждение версии о причастности Невзлина к нападениям. Невзлин статью пока не комментировал. В самой публикации не делается однозначных выводов и высказывается, помимо прочего, версия о возможной причастности к событиям Кремля с целью "полностью поссорить два оппозиционных лагеря" .