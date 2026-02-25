С 2022 года Кремль провёл в Европе больше 150 гибридных атак

За четыре года полномасштабной войны с Украиной Кремль организовал не менее 151 гибридной атаки на территории Европы. Об этом говорится в анализе Международного центра по борьбе с терроризмом (ICCT) и проекта Globsec.

Под гибридными атаками понимают покушения на убийство, например, на оппозиционеров и бежавших сотрудников спецслужб, нападения, похищения, поджоги, взрывы, диверсии, вандализм и нарушение общественного порядка.

Наибольшее количество атак – 64 – было совершено в 2024 году. Во второй половине 2025 года и начале 2026-го в Европе зафиксировали 12 гибридных атак. По данным исследователей, только одну атаку организовали сотрудники российских спецслужб, в девяти других случаях были задействованы связанные с ними исполнители.

Больше всего диверсий (31) насчитывается в Польше. Она, согласно докладу, чаще всего становилась целью российских гибридных операций. Пять инцидентов с середины 2025 года и 20 за время подсчёта произошли во Франции. В Литве и Германии за четыре года – по 15 инцидентов, в Великобритании – 12, в Эстонии – 11.

Авторы доклада насчитали 172 исполнителя, 95% из которых ранее не имели формальных связей с российскими спецслужбами. При этом только 58% из них знали, кем координируются на самом деле.

Чаще всего, согласно докладу, исполнителями гибридных операций были украинцы. Также среди исполнителей было много россиян с европейским гражданством и эмигрировавших белорусов, молдаван, болгар и сербов.

Около половины исполнителей не проживали в стране, где проводилась атака, а приезжали туда специально (большинство прибывали из Республики Молдова, Сербии и Болгарии).

Основной мотивацией для исполнителей ICCT и Globsec назвали финансовую выгоду. Большинству из них – от 30 до 35 лет, и у них были проблемы с поиском работы, низкие зарплаты или долги. 11 исполнителей были моложе 18 лет, самому младшему было 16 лет. Часть из них бежали с территории Украины без сопровождения взрослых и были уязвимы.

Как минимум 12 исполнителей были связаны с ультраправыми сообществами, а у 44 в прошлом была судимость.

Площадками для вербовки становились тюрьмы, границы, сайты по поиску работы, а чаще всего общение происходило через Telegram, говорится в докладе.

Вербовщики начинали с оплаты небольших сумм за простые задачи, а затем размер вознаграждения рос вместе со сложностью заданий – вплоть до крупных поджогов или атак с применением взрывчатки. По данным ICCT и Globsec, примерно 90% исполнителей действовали как минимум с одним сообщником, нередко и в более крупных группах.

Многие исполнители соглашались на диверсии за несколько сотен евро. При это "идейным" (26 из 172), жившим в стране, где совершались атаки, предлагали более высокие гонорары: по несколько тысяч евро за сложные операции. Один из таких исполнителей, обладатель российского и немецкого гражданства Дитер Ш. в 2025 году был приговорен к шести годам колонии за диверсии на железной дороге в Германии. Ранее он участвовал в войне на востоке Украины в 2014-2016 годах на стороне пророссийских вооруженных формирований.

Масштаб диверсионных операций увеличился после высылки из Европы более 600 российских агентов с 2018 года, отмечают авторы доклада. Лишившись сотрудников разведки, работавших под дипломатическим прикрытием, Кремль переключился в Европе на вербовку гражданских агентов.