С февраля за антивоенную позицию задержаны почти 20 тысяч россиян

В России с начала полномасштабной войны в Украине за участие в антивоенных митингах, пикетах, а также за посты в поддержку Украины в соцсетях были задержаны минимум 19 тысяч 443 человека. Это рекордная цифра задержанных по политическим мотивам за последние 10 лет, говорится в совместном аналитическом материале издания "Вёрстка" и правозащитного проекта "ОВД-Инфо". Как подсчитали журналисты и правозащитники, с 24 февраля без подобных задержаний было лишь 18 дней.

Также с конца февраля, в особенности после того, как в марте в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий, власти возбудили более 300 уголовных дел против граждан за их антивоенную позицию.

Всего обвиняемыми или подозреваемыми по уголовным делам стали 378 россиян. Большая часть из них, 134 человека, проходят по статье о фейках - например, за посты в соцсетях об убийствах мирных жителей в украинских городах Буча и Мариуполь. 46 человек преследуются по статье о вандализме - в частности, за порчу символов Z и V, используемых российской армией во время боевых действий. 44 человека обвиняются в атаках на здания военкоматов и администраций, 37 человек - в дискредитации действий вооружённых сил. Отдельно отмечается, что 9 россиян стали подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам за разговоры со знакомыми.

На данный момент по уголовным делам вынесены уже 50 приговоров. Самые громкие из них - наказания в виде 8 с половиной лет колонии для оппозиционного политика Ильи Яшина, и 6 лет и 11 месяцев - для московского муниципального депутата Алексея Горинова.

Что касается административных дел, то по ним в российские суды с начала войны поступили более пяти с половиной тысяч протоколов. Большая их часть - 701 дело - рассматривалась в Москве. В пятёрку по этому показателю входят также Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и аннексированный Крым.

Поводя итог, правозащитники указывают на беспрецедентный в новейшей российской истории уровень политических репрессий, которые, по их прогнозам, будут только усиливаться.