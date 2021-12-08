С фотографии мэра Ростова-на-Дону "исчезли" часы за 2,5 миллиона рублей

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, публикуя в инстаграме фотографию со встречи с главой Грозного Хас-Магомедом Кадыровым, заретушировал изображение золотых часов Breguet стоимостью около 2,5 миллиона рублей, которые были у него на руке. На это обратило внимание издание The Insider, признанное российскими властями "иностранным агентом".

Как отмечает СМИ, на сайте администрации Грозного на видеокадрах и фотографиях со встречи двух мэров часы на руке Логвиненко есть.

В администрации Ростова-на-Дону признали, что мэр города отретушировал фото с часами, объяснив это тем, что Логвиненко "не считает нужным афишировать свой достаток в личном аккаунте, в котором он часто рассказывает о рабочих делах". В мэрии также отметили, что ни для кого не является секретом состоятельность Логвиненко и то, что он "может позволить себе дорогие аксессуары".

Дорогостоящие часы российских чиновников нередко становятся предметом общественного интереса и обсуждения. Так, в 2015 году блогеры обнаружили на фотографии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова часы стоимостью 37 миллионов рублей. Песков тогда заявил, что это подарок на свадьбу от жены, Татьяны Навки, который она купила на свои деньги, а "на какие именно - никого не касается".

В 2009 году часы Breguet стоимостью около 30 тысяч евро были замечены на руке главы Русской православной церкви патриарха Кирилла: фотослужба РПЦ убрала аксессуар с его руки на фотографии, но забыла стереть их отражение на столе. Позже пресс-служба патриарха назвала это "нелепой ошибкой" фоторедактора.