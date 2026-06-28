С марта 2027 года в Сербии вводится служба по призыву

С марта 2027 года в Сербии вводится краткосрочная служба по призыву. Об этом президент страны Александр Вучич рассказал во время посещения военного аэродрома Батайница под Белградом, пишут N1 Info и Euronews Srbija.

"Наша армия становится сильнее, и мы станем ещё сильнее, когда начнется наша [регулярная] военная служба. Это дополнительно укрепит наши оборонные возможности", – подчеркнул Вучич.

По его словам, официальный призыв начнется после того, как будут завершены все организационные процедуры.

В сентябре 2024 года правительство Сербии решило вернуть обязательную военную службу для мужчин моложе 30 лет. Она будет длиться 75 дней. Женщины могут служить добровольно.