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С начала года 515 человек попросили политическое убежище в Грузии

Тбилиси, Грузия

За первые шесть месяцев 2023 года, с просьбой о предоставлении убежища к грузинским властям обратились 104 гражданина Украины, 93 иранца, 72 гражданина Турции, 49 россиян, 17 граждан Индии, а также граждане нескольких других государств. Всего за полугодие зарегистрировано 515 соискателей убежища, сообщает МВД страны.

По данным ведомства, во втором квартале текущего года число соискателей несколько сократилось - 224 человека по сравнению с первыми тремя месяцами – 291.

В 2022 году было зарегистрировано 1473 заявлений о предоставлении убежища.

Согласно грузинскому законодательству, окончательное решение о предоставлении убежища принимает суд по представлению прокуратуры страны.

При этом сама Грузия находится на одном из первых мест в мире по числу просителей убежища в ЕС. В 2022 году с запросом на временное убежище в Европейском союзе обратились 25935 граждан Грузии. Это на 108%, больше, чем в 2021 году.

  • После начала полномасштабного российского вторжения в Украину покинули, сотни тысяч граждан. Первая волна отъездов случилась вскоре после начала войны – в феврале и марте 2022 года. Она была вызвана несогласием многих россиян с политикой Кремля и ужесточившимися политическими репрессиями. Вторая волна эмиграции началась в сентябре прошлого года, когда президент Владимир Путин объявил мобилизацию россиян на войну в Украине. Тогда Россию стали покидать мужчины призывного возраста, многие – вместе с семьями.
  • Частыми направлениями для эмиграции россиян стали Грузия, Армения, страны Центральной Азии и Евросоюза.

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