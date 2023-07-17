С начала года 515 человек попросили политическое убежище в Грузии

За первые шесть месяцев 2023 года, с просьбой о предоставлении убежища к грузинским властям обратились 104 гражданина Украины, 93 иранца, 72 гражданина Турции, 49 россиян, 17 граждан Индии, а также граждане нескольких других государств. Всего за полугодие зарегистрировано 515 соискателей убежища, сообщает МВД страны.

По данным ведомства, во втором квартале текущего года число соискателей несколько сократилось - 224 человека по сравнению с первыми тремя месяцами – 291.

В 2022 году было зарегистрировано 1473 заявлений о предоставлении убежища.

Согласно грузинскому законодательству, окончательное решение о предоставлении убежища принимает суд по представлению прокуратуры страны.

При этом сама Грузия находится на одном из первых мест в мире по числу просителей убежища в ЕС. В 2022 году с запросом на временное убежище в Европейском союзе обратились 25935 граждан Грузии. Это на 108%, больше, чем в 2021 году.