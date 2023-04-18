С начала года почти 2400 россиян попросили убежища в Германии

В Германии с января по март текущего года почти 2400 россиян подали заявления на предоставление убежища. Повышение числа обращений зафиксировано в группе молодых мужчин от 19 до 30 лет. Об этом сообщает служба информации Table.Media со ссылкой на Федеральное ведомство по делам мигрантов и беженцев.

За первые три месяца 2023 года было подано почти столько же заявлений, сколько за весь 2022 год. Ведомство зарегистрировало на конец марта 2381 заявление, за весь прошлый год было зарегистрировано 2851. Доля мужчин среди обращающихся также выросла. Эксперты связывают это с опасениями по поводу мобилизации в России. 64 процента заявлений поступило в этом году от мужчин, в то время как в прошлом году их количество составляло 59 процентов.

Представительница ведомства пояснила Table.Media: "Отказывающиеся от мобилизации мужчины, которые не хотят принимать участие в путинской войне, могут подать заявление на предоставление убежища в Германии. Как правило, они в этом случае получают международную защиту". Сколько людей подали заявления по этой причине, не сообщается.

Теперь россияне занимают седьмое место в группе стран, граждане которых подают заявления на предоставление убежища в ФРГ.