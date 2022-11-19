С начала российского вторжения в Украине погибли 437 детей, более 837 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает офис генерального прокурора.

Больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. Также сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 2719 учебных заведений, 332 их них разрушены полностью.

"Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

По данным ООН на 13 ноября, в результате российского вторжения погибли 6557 мирных жителей, включая 408 детей. В организации отмечают, что число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.