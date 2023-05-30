С начала российского вторжения в Украине погибли 483 ребенка, 989 детей получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил офис генерального прокурора страны.
Наибольшее количество детей пострадало в Донецкой, Харьковской, и Херсонской областях.
"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении ведомства.
- По данным ООН, с 24 февраля 2022 по 8 мая 2023 года в Украине погиб 8791 мирный житель, 14 815 получили ранения. Большая часть мирных жителей пострадала в ходе применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения – 7297 человек погибли, 14022 ранены. В ООН поясняют, что реальные цифры пострадавших могут быть намного больше.
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