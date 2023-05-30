С начала российского вторжения в Украине погибли 483 ребенка, 989 детей получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил офис генерального прокурора страны.

Наибольшее количество детей пострадало в Донецкой, Харьковской, и Херсонской областях.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении ведомства.