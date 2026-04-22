С начала войны более 140 военных РФ сбежали и совершили убийство

C начала войны России с Украиной минимум 144 российских военных сбежали со службы и совершили убийство. Об этом пишет проект Север.Реалии со ссылкой на данные российских судов. Согласно этим сведениям, в 2022 и 2023 годах в России было осуждено суммарно семеро дезертиров и самовольщиков, обвинённых в убийствах. В 2024-м году их было уже 26, а в 2025-м – 86. В 2026 году в суды поступило уже 25 подобных дел.

Речь идёт именно о дезертирах и самовольно оставивших часть, а не об участниках войны в Украине в целом. Издание "Вёрстка" ранее подсчитало, что за почти четыре года войны вернувшиеся с фронта убили и покалечили в России более 1000 человек.

По 105 делам уже вынесены приговоры. Обвиняемые получили от восьми до 13 лет заключения. Некоторые дела были приостановлены либо прекращены из-за смерти обвиняемого или "отсутствия реальной возможности участия обвиняемого в процессе".



Ранее OSINT-проект Frontelligence Insight сообщал, что уровень дезертирства в российской армии в 2025 году вырос в два раза в сравнении с 2024 годом. Жители многих регионов жаловались на рост числа убийств и других тяжких преступлений после возвращения в их города тех, кто воевал в Украине.