С начала войны в Украине погибли более 8 тысяч мирных жителей – ООН

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило данные о жертвах среди мирного населения Украины в результате российского вторжения. С 24 февраля 2022 по 8 мая 2023 года в Украине погиб 8791 мирный житель, 14 815 получили ранения.

Среди погибших 3977 мужчин, 2367 женщин, 271 мальчик, 217 девочек. Пол 1928 взрослых и 31 ребенка определить не удалось. Среди раненых 4088 мужчин, 2730 женщин, 433 мальчика, 309 девочек. На подконтрольной Украине части Донбасса погибли 4010 человек, 5636 – ранены. На территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР", 692 убитых и 2382 раненых.

Большая часть мирных жителей пострадала в ходе применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения – 7297 человек погибли, 14022 ранены. В ООН поясняют, что реальные цифры пострадавших могут быть намного больше.