С начала войны в Украине погибли более 8 тысяч мирных жителей – ООН

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило данные о жертвах среди мирного населения Украины в результате российского вторжения. С 24 февраля 2022 по 8 мая 2023 года в Украине погиб 8791 мирный житель, 14 815 получили ранения.
Среди погибших 3977 мужчин, 2367 женщин, 271 мальчик, 217 девочек. Пол 1928 взрослых и 31 ребенка определить не удалось. Среди раненых 4088 мужчин, 2730 женщин, 433 мальчика, 309 девочек. На подконтрольной Украине части Донбасса погибли 4010 человек, 5636 – ранены. На территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР", 692 убитых и 2382 раненых.
Большая часть мирных жителей пострадала в ходе применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения – 7297 человек погибли, 14022 ранены. В ООН поясняют, что реальные цифры пострадавших могут быть намного больше.
- С начала военного вторжения в Украину Россия совершила ряд военных преступлений, говорится в докладе ООН в марте 2023 года. Среди вероятных преступлений против человечности в отчёте упоминаются изнасилования, систематические пытки в районах под российской оккупацией. Кроме того, составители доклада обращают внимание на нападения на украинскую инфраструктуру, в результате которых сотни тысяч украинцев остались без тепла и света в холодные зимние месяцы. В документе также зафиксировано небольшое количество очевидных правонарушений со стороны солдат вооружённых сил Украины. Как минимум одно квалифицировано как неизбирательное, не менее двух – как военные преступления. Речь идёт о случаях расстрела пленных украинскими военнослужащими.
- Массовые захоронения, в том числе, мирных жителей были найдены в Буче, Изюме и других населенных пунктах Украины, находившихся под оккупацией российской армии.
- В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Сообщение появилось на официальном сайте суда 17 марта. Кроме того, ордер выдан на уполномоченную по правам ребёнка в России Марию Львову-Белову. МУС подозревает обоих в совершении военных преступлений — насильственных депортаций и перемещения населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины.
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