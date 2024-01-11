С сайта Минюста удалили домашние адреса "иностранных агентов"

С сайта министерства юстиции России удалили домашние адреса четырёх человек, объявленных ранее "иностранными агентами".

Накануне Минюст опубликовал "План проведения проверок иностранных агентов на 2024 год", в котором указал персональные данные "иностранных агентов-физических лиц", а именно домашние адреса, СНИЛС и ИНН блогера Николая Соболева, активиста движения "Голос" Сергея Пискунова, журналистов Екатерины Лушниковой и Дениса Константинова.

Как отметил юрист правозащитного проекта "Первый отдел" Максим Оленичев, действия Минюста подпадают под уголовную статью о неприкосновенности частной жизни. За совершение такого преступления с использованием служебного положения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.