С заседания по делу Беркович и Петрийчук выгнали всех слушателей

В Замоскворецком суде Москвы приставы на время заседания по продлению меры пресечения Евгении Беркович и Светлане Петрийчук выгнали из здания всех слушателей, кроме родственников подсудимых, сообщает "Медиазона".
Издание отмечает, что заседание, которое было объявлено открытым, вероятнее всего, специально было назначено на 18 часов – это время закрытия суда. При этом и в назначенный час слушание не началось, поскольку у судьи Зориной оказалось в очереди рассмотрение двух других дел.
- Театральный режиссёр Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук находятся под арестом с мая 2023 года. Их обвиняют в "оправдании терроризма" за пьесу "Финист Ясный Сокол" о россиянках, уехавших в Сирию, чтобы стать жёнами боевиков террористической организации "Исламское государство". Пьеса была написана Петрийчук и поставлена Беркович в 2020 году. Спектакль был награждён самой престижной театральной премией России "Золотая маска" в двух номинациях – за лучшую режиссуру и лучшую работу художника по костюмам.
- В поддержку Беркович и Петрийчук выступили десятки известных деятелей культуры. Правозащитники считают их преследование политически мотивированным.
- 29 февраля режиссёру и драматургу было предъявлено окончательное обвинение. В ближайшее время дело будет передано в суд первой инстанции, где начнется его рассмотрение по существу. Беркович и Петрийчук грозит до семи лет лишения свободы.
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