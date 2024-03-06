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С заседания по делу Беркович и Петрийчук выгнали всех слушателей

Светлана Петрийчук (слева) и Евгения Беркович во время одного из судебных заседаний
Светлана Петрийчук (слева) и Евгения Беркович во время одного из судебных заседаний

В Замоскворецком суде Москвы приставы на время заседания по продлению меры пресечения Евгении Беркович и Светлане Петрийчук выгнали из здания всех слушателей, кроме родственников подсудимых, сообщает "Медиазона".

Издание отмечает, что заседание, которое было объявлено открытым, вероятнее всего, специально было назначено на 18 часов – это время закрытия суда. При этом и в назначенный час слушание не началось, поскольку у судьи Зориной оказалось в очереди рассмотрение двух других дел.

  • Театральный режиссёр Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук находятся под арестом с мая 2023 года. Их обвиняют в "оправдании терроризма" за пьесу "Финист Ясный Сокол" о россиянках, уехавших в Сирию, чтобы стать жёнами боевиков террористической организации "Исламское государство". Пьеса была написана Петрийчук и поставлена Беркович в 2020 году. Спектакль был награждён самой престижной театральной премией России "Золотая маска" в двух номинациях – за лучшую режиссуру и лучшую работу художника по костюмам.
  • В поддержку Беркович и Петрийчук выступили десятки известных деятелей культуры. Правозащитники считают их преследование политически мотивированным.
  • 29 февраля режиссёру и драматургу было предъявлено окончательное обвинение. В ближайшее время дело будет передано в суд первой инстанции, где начнется его рассмотрение по существу. Беркович и Петрийчук грозит до семи лет лишения свободы.

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