С заседания по делу Беркович и Петрийчук выгнали всех слушателей

В Замоскворецком суде Москвы приставы на время заседания по продлению меры пресечения Евгении Беркович и Светлане Петрийчук выгнали из здания всех слушателей, кроме родственников подсудимых, сообщает "Медиазона".

Издание отмечает, что заседание, которое было объявлено открытым, вероятнее всего, специально было назначено на 18 часов – это время закрытия суда. При этом и в назначенный час слушание не началось, поскольку у судьи Зориной оказалось в очереди рассмотрение двух других дел.